Charlotte, NC.- La magia de la temporada vuelve a encenderse con “ Speedway Christmas”, presentado por Atrium Health, desde el 21 de noviembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.. Este evento, considerado el mayor espectáculo de luces navideñas para disfrutar desde el auto en el sureste de Estados Unidos, promete una experiencia única para toda la familia.

El recorrido, de cuatro millas, ilumina el icónico óvalo, la calle de boxes y el circuito interior del Charlotte Motor Speedway, con más de cinco millones de luces sincronizadas con la música. Los visitantes también podrán disfrutar de películas navideñas desde el auto en la gigantesca pantalla del Speedway TV, lo que convierte la visita en una celebración inmersiva llena de color, ritmo y espíritu festivo.

El espectáculo permanece abierto sin importar las condiciones del clima, pero los organizadores recomiendan planificar la visita con anticipación. Los viernes y sábados de diciembre suelen ser los días más concurridos, por lo que se sugiere asistir entre domingo y jueves para evitar largas esperas y aprovechar el ingreso temprano.

Dentro del circuito, los asistentes encontrarán el encantador Pueblo de Navidad, un espacio incluido de forma gratuita con la entrada al evento. El pueblo abrirá en fechas seleccionadas desde el 21 de noviembre hasta el 28 de diciembre, y cerrará únicamente la noche del 24.

En este colorido rincón, los visitantes podrán sacarse fotos con Papá Noel, recorrer el Taller de Santa, probar suerte en un laberinto de hielo, y disfrutar de puestos de comida, vendedores locales, un bar y un sendero de árboles iluminados. Además, la Cámara Atrium Health 360 y la estación de selfies de autos de carrera prometen recuerdos únicos para compartir en familia.

“Speedway Christmas” combina tecnología, tradición y comunidad en una experiencia que ilumina los corazones tanto como el cielo de Charlotte.

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video: Speedway Christmas: una gran aventura de luces para disfrutar