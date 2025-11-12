Operación federal «Midway Blitz» reporta éxito récord en la criminalidad de Chicago

Chicago.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proclamó una victoria contundente en la lucha contra el crimen organizado, atribuyendo a su iniciativa «Operation Midway Blitz» una disminución histórica en los índices de criminalidad de Chicago.

En un comunicado, el DHS argumentó que la operación ha logrado lo que los «políticos santuario» de la ciudad no pudieron hacer en décadas: reducir el crimen y priorizar la seguridad de los ciudadanos.

Destacaron que el operativo lanzado en septiembre en honor a Katie Abraham, víctima de un accidente de atropello y fuga causado por un inmigrante criminal; se centró en la remoción de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que se habían acogido a las políticas de santuario del Gobernador Pritzker en Illinois.

Ver más: Operación federal logra el arresto de 6 mil personas en Washington

Estadísticas de reducción de delitos

Por otro lado, desde el inicio de la operación, el DHS reporta una caída significativa en varias categorías de crímenes violentos:

Homicidios: Disminución del 16%

Disminución del 16% Tiros/Balaceras: Reducción del 35% (el nivel más bajo en cuatro años)

Reducción del 35% (el nivel más bajo en cuatro años) Robos: Disminución del 41%

Disminución del 41% Robos de Vehículos (Carjackings): Caída del 48%

Caída del 48% Crímenes en el Transporte Público: Reducción del 20%

Al respecto, la Subsecretaria Tricia McLaughlin enfatizó que «es sentido común. Cuando se elimina a los peores inmigrantes criminales de nuestro país, las tasas de criminalidad se desploman.»

De la misma manera, indicaron que durante la «Operation Midway Blitz» fueron arrestados varios individuos con graves historiales delictivos y afiliaciones a pandillas violentas.

Entre ellos se encuentran: Luis Chávez (miembro de los Latin Kings con condenas por robo y reingreso ilegal), Carlos Barrera-Vega (miembro de U-Boys, condenado por agresión sexual criminal), Samphan Pakhotama (condenado por violencia doméstica, robo y posesión de herramientas de robo), y Víctor Orozco (condenado por asesinato en primer grado). También fue arrestada Yasmin Buari, quien había superado el límite de su visa por 13 años y fue condenada por agresión con agravantes a un oficial de paz y robo.

Video: Crisis energética afecta a hispanos