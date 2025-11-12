NC lanza portal en línea de compensación a víctimas

Raleigh, NC.- La Oficina de Servicios de Compensación a las Víctimas del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte lanzó un portal de solicitud en línea que agiliza el proceso para que las víctimas de delitos violentos y sus familias soliciten el reembolso de los gastos elegibles, como gastos médicos y facturas funerarias.

El portal ayuda a modernizar un programa de compensación que el año pasado aprobó 2449 reclamaciones en papel presentadas por correo. En 2024, el programa reembolsó a las víctimas de delitos violentos y a sus familias 9.8 millones de dólares.

“Las víctimas de delitos violentos a menudo se enfrentan a enormes desafíos emocionales y financieros”, declaró Diane Barber, directora de la Oficina de Compensación a las Víctimas. “Este nuevo portal garantiza que las víctimas y sus familias puedan acceder al apoyo que necesitan de forma más rápida y con menos estrés. Además, ayuda a nuestro personal a tramitar las reclamaciones con mayor eficiencia”.

Lee también: Aumenta a 25 el número de víctimas fatales por la explosión de un camión de gas

En 2022, la legislatura de Carolina del Norte asignó un máximo de 500.000 dólares para el desarrollo de un proceso de solicitud en línea. Este proceso cumple con la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA), lo que permite la carga segura de información personal.

“La inversión del Estado de Carolina del Norte en este nuevo portal refleja nuestra larga trayectoria de defensa de las víctimas de delitos violentos”, declaró el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Eddie M. Buffaloe Jr. “A menudo recibimos solicitudes de personas que desean presentar documentos en línea, y este portal nos permite ofrecerles esa experiencia en un entorno seguro”.

Nuevas funciones

Las nuevas funcionalidades incluyen:

Solicitud en línea, optimizada para móviles y ordenadores. Los solicitantes en línea no necesitarán imprimir la solicitud, fotocopiar documentos ni enviar materiales por correo postal.

Carga segura de documentos. El portal permite la carga confidencial de información personal, de conformidad con la ley HIPAA. Anteriormente, los requisitos de privacidad impedían que el personal aceptara el envío digital de documentos.

Actualizaciones en tiempo real. Los solicitantes podrán seguir el progreso de sus reclamaciones en línea y recibir información del personal de compensación a las víctimas.

El sistema agiliza un proceso de solicitud que antes duraba de tres a seis meses y que dependía de documentos en papel enviados por correo o entregados en persona en una oficina de Raleigh. La oficina seguirá aceptando solicitudes en papel de las víctimas y sus familias que prefieran presentarlas de esta manera.

Lee también: El FBI ha brindado apoyo a casi dos millones de víctimas

Sobre el Programa de Compensación a Víctimas de Carolina del Norte

Desde 1987, la Oficina de Servicios de Compensación a Víctimas ha ayudado a las víctimas de delitos y a sus familias a acceder a asistencia financiera para afrontar las devastadoras consecuencias de la violencia criminal. Las víctimas pueden tener derecho a una compensación por gastos como atención médica, terapia psicológica y salarios perdidos. Las familias de las víctimas de homicidio también pueden tener derecho a una compensación por los gastos funerarios.

Para obtener más información sobre el Programa de Compensación a Víctimas de Carolina del Norte, visite ncdps.gov/4victims o llame al (800) 826-6200.

Video: Víctimas de agresión sexual pueden denunciar sin temor a su estatus