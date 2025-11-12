La Casa de la Moneda detiene la producción de la moneda de un centavo

Filadelfia.- La Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) acuñó la última moneda de un centavo (penny) destinada a la circulación general.

En un comunicado indicaron que el evento ceremonial el miércoles 12 de noviembre en sus instalaciones de Filadelfia. Este acto simboliza el cese oficial de la producción del centavo como moneda circulante, después de 232 años.

Al respecto, Kristie McNally, directora Interina de la Casa de la Moneda, reconoció la importancia histórica del centavo, asegurando que, si bien la producción general concluye, «el legado del penny perdura» y su significado en la historia de Estados Unidos continuará.

Factores económicos detrás de la decisión

De la misma manera, indicaron que la moneda de un centavo, autorizada inicialmente por la Ley de la Moneda de 1792, ha sido parte fundamental de la vida económica estadounidense.

Sin embargo, destacaron que la decisión de detener su acuñación responde a factores económicos insostenibles y a los cambios en los hábitos de consumo.

Explicaron que en la última década, el costo de manufacturar cada centavo se disparó de 1.42 centavos a 3.69 centavos por unidad, haciendo que su producción fuera económicamente inviable.

En este sentido, el organismo gubernamental señaló que a pesar de que la producción para la circulación ha finalizado, la moneda de un centavo sigue siendo de curso legal. Se estima que hay cerca de 300 mil millones de centavos en circulación, una cantidad que supera con creces las necesidades comerciales actuales.

Instaron a los minoristas y otros negocios podrán seguir manteniendo precios en incrementos de un centavo. La Casa de la Moneda continuará produciendo versiones numismáticas del centavo en cantidades limitadas para propósitos históricos y coleccionistas.

