ICE convoca a agentes federales retirados para abordar crisis migratoria

Washington.- En un esfuerzo por mitigar los desafíos que plantea lo que se ha descrito como «la mayor crisis migratoria» en la historia de la nación, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunciaron una convocatoria para recontratar a agentes criminales investigadores (Special Agents) federales retirados.

En un comunicado explicaron que el objetivo central de esta iniciativa es movilizar inmediatamente a personal experimentado para misiones críticas.

De la misma manera, señalaron que los agentes recontratados recibirán un nombramiento temporal no mayor a un año (con posibilidad de extensión), y su asignación inicial será apoyar a la Fuerza Operativa «D.C. Safe and Beautiful», una colaboración interinstitucional de más de 20 entidades federales y locales enfocada en reducir la criminalidad en la capital.

Acotaron que tras finalizar esta labor, los agentes se integrarán plenamente a las operaciones de ICE.

You were ICE — then you retired. How about coming home for one more mission? ICE Homeland Security Investigations is hiring retirees for a temporary assignment of up to one year. See your ICE family again and Defend the Homeland during this critical time. Amidst the greatest… pic.twitter.com/frD08xJt9n — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 12, 2025

Incentivos, compensación y requisitos

Por otro lado, detallaron que la convocatoria está dirigida a jubilados bajo los sistemas FERS o CSRS y ofrece importantes incentivos para atraer su regreso:

Exención de Compensación Dual: Los recontratados son elegibles para una exención especial que les permite recibir tanto su pensión completa como su salario federal completo.

Los recontratados son elegibles para una exención especial que les permite recibir tanto su pensión completa como su salario federal completo. Beneficios Adicionales: La elegibilidad incluye la Paga por Disponibilidad de Aplicación de la Ley (LEAP), un 25% de compensación adicional sobre el salario base, y la posibilidad de acumular vacaciones y días por enfermedad.

Las funciones de los Agentes Especiales de HSI son de alta complejidad y responsabilidad, incluyendo:

Liderar investigaciones multi-jurisdiccionales e internacionales de actividades ilícitas asociadas con el comercio, las finanzas y la inmigración (narcóticos, fraude, trata de personas y ciberdelincuencia).

Realizar interrogatorios y entrevistas utilizando técnicas avanzadas.

Preparar documentación experta en apoyo de acciones criminales.

Por último, señalaron que los requisitos de calificación exigen un año de experiencia especializada a nivel GS-12. Es obligatorio portar un arma de fuego, por lo que cualquier condena por delito menor de violencia doméstica es descalificante. Además, se requiere solidez física para tareas como vigilancia prolongada, persecución y restricción de sospechosos, y se exige disponibilidad para viajes frecuentes y con poca antelación.

