Grave accidente en Perú deja al menos 37 fallecidos y decenas de heridos

Arequipa.- Al menos 37 personas fallecieron el miércoles 12 de noviembre en un accidente de transito registrado en el sur de Perú.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el suceso se registró cuando un autobús de pasajeros se precipitó por un barranco después de impactar contra una camioneta.

En el hecho resultaron heridas al menos 24 personas, quienes fueron trasladadas por los equipos de emergencia a centros asistenciales de salud, para ser atendidos por médico.

🇵🇪 PERÚ | 🚨 Tragedia en Arequipa: más de 30 muertos tras caída de bus a un abismo 👉 Un autobús de la empresa Llamosas cayó por un barranco de 200 metros en la carretera Panamericana Sur, tras chocar con una camioneta en el sector Ocoña, provincia de Camaná. 👉 El siniestro… pic.twitter.com/3y5MXbY3h1 — DNewsOK (@DNewsOK) November 12, 2025

La cifra de fallecidos podría aumentar

Asimismo, autoridades indicaron que el vehículo de transporte había iniciado su ruta la noche anterior desde la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, y terminó volcado a la orilla de un río en una zona árida, según reportes de Panamericana de Televisión.

Por otro lado, la Fiscalía de Arequipa confirmó mediante un comunicado que el conductor de la camioneta sobrevivió al siniestro y se encuentra actualmente detenido para las investigaciones correspondientes.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía Penal de Camaná realiza diligencias urgentes e inaplazables tras el accidente de un ómnibus en Ocoña, que cayó a un barranco luego de colisionar con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, cuando se dirigía a la ciudad de… pic.twitter.com/f8Q3xEiph2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2025

Mientras que el Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, advirtió a diversos medios de comunicación que el número de víctimas mortales podría incrementarse, dado el estado de gravedad de varios de los heridos.

