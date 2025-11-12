miércoles, noviembre 12, 2025
Grave accidente en Perú deja al menos 37 fallecidos y decenas de heridos

Grave accidente en Perú deja al menos 37 fallecidos y decenas de heridos
Foto: Cortesía X @FiscaliaPeru
Maria Gabriela Perez

Arequipa.- Al menos 37 personas fallecieron el miércoles 12 de noviembre en un accidente de transito registrado en el sur de Perú.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el suceso se registró cuando un autobús de pasajeros se precipitó por un barranco después de impactar contra una camioneta.

En el hecho resultaron heridas al menos 24 personas, quienes fueron trasladadas por los equipos de emergencia a centros asistenciales de salud, para ser atendidos por médico.

La cifra de fallecidos podría aumentar

Asimismo, autoridades indicaron que el vehículo de transporte había iniciado su ruta la noche anterior desde la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, y terminó volcado a la orilla de un río en una zona árida, según reportes de Panamericana de Televisión.

Por otro lado, la Fiscalía de Arequipa confirmó mediante un comunicado que el conductor de la camioneta sobrevivió al siniestro y se encuentra actualmente detenido para las investigaciones correspondientes.

Mientras que el Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, advirtió a diversos medios de comunicación que el número de víctimas mortales podría incrementarse, dado el estado de gravedad de varios de los heridos.

