Disney y Pixar revelan detalles de “Toy Story 5”

California.- La reconocida productora de animación, Pixar, en conjunto con Disney, dieron a conocer la fecha de lanzamiento de la esperada quinta película de su exitosa franquicia Toy Story.

A través de un video publicado en las redes sociales se pudo confirmar que el filme está pautado para llegar a los cines en junio de 2026.

De la misma manera, se pudo evidenciar el avance inicial a los queridos personajes principales, Buzz Lightyear y Woody, enfrentándose a la irrupción de Lillypad, una tableta inteligente con apariencia de rana. Este nuevo juguete digital es percibido por el grupo original como un desafío o una amenaza a su jerarquía.

The age of toys is over…?#ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/WPZCidHVWU — Pixar (@Pixar) November 11, 2025

Equipo creativo y voces confirmadas

Por otro lado, a través de varios medios de comunicación se conoció que la dirección de la cinta estará a cargo de Andrew Stanton, un veterano de Pixar conocido por dirigir clásicos como Buscando a Nemo y Wall-E.

Asimismo, trascendió que el elenco de voces contará con el regreso de sus actores más icónicos: Tom Hanks y Tim Allen volverán a dar vida a Woody y Buzz, respectivamente.

También se confirmó la participación de Joan Cusack (Jessie), Blake Clark (Slinky) y Tony Hale (Forky). Una adición notable al equipo es la actriz Greta Lee (Vidas pasadas), cuyo papel en la producción fue señalado por la revista Variety.

Por último, es de mencionar que la franquicia Toy Story es pionera, ya que su primera entrega en 1995 fue el primer largometraje de animación creado totalmente por computadora. Las dos secuelas anteriores, lanzadas en 2010 y 2019, lograron récords de taquilla, superando la barrera de los mil millones de dólares en ingresos a nivel mundial.

