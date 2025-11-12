Cristiano confirma que el Mundial de fútbol será su despedida

Riad.- El reconocido jugador de Portugal, Cristiano Ronaldo, confirmó que la Copa del Mundial FIFA 2026 marcará el punto final de su trayectoria en los grandes certámenes internacionales.

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista, en el que el astro luso, indicó que al celebrarse la justa deportiva, él «alcanzará los 41 años de edad,» considerando que ese será el «hito crucial» de su participación al más alto nivel.

De la misma manera, afirmó que ese día se acerca con rapidez. «Estoy gozando el presente, pero cuando digo pronto, es realmente pronto, porque lo he entregado todo al fútbol,» manifestó el delantero.

🚨Cristiano Ronaldo hoy: "El Mundial de 2026, si Dios quiere, será mi último Mundial. Me voy a retirar pronto" Duele. Duele mucho. Pero estaremos felices al coincidir en el tiempo con el mejor jugador de la historia. pic.twitter.com/7SjCWp9R6u — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) November 11, 2025

Destacó su satisfacción en su carrera deportiva

Por otro lado, expresó gran satisfacción por su carrera. «He cosechado numerosos logros y distinciones en distintos escenarios, tanto con mis clubes como con las selecciones nacionales”.

“Siento un gran orgullo por ello, por lo que vamos a disfrutar y vivir el momento,» agregó el jugador.

💔⚽ #CristianoRonaldo buscará conquistar el Mundial por última vez…@LopezOlvera nos dice cómo es que CR7 dio a conocer esta noticia.#ImagenInforma | #ImagenRadio pic.twitter.com/9GBMOKKCGS — Imagen Radio (@Imagen_Mx) November 12, 2025

Asimismo, medios de comunicación deportivos destacaron que entre sus méritos más destacados, el futbolista es el primer hombre en la historia en conseguir anotar en cinco ediciones de la Copa del Mundo y suma 143 goles internacionales.

Es de recordar que el Mundial de Fútbol contará con 48 selecciones está programado para iniciar el 11 de junio de 2026 en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

