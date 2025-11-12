Craven, NC.- Las autoridades del Condado Craven mantienen la intensa búsqueda de Dominic Connelly, sospechoso del asesinato de su abuela en Havelock y del intento de homicidio de un ayudante del sheriff en Vanceboro. Después de varias semanas de rastreo, los investigadores ajustan su estrategia para convertir la operación en una investigación basada en inteligencia.

Durante los últimos días, la Oficina del Sheriff, junto con agencias locales, estatales y federales, cubrió miles de hectáreas en un esfuerzo conjunto. Las patrullas se extendieron por las autopistas 17 y 43, apoyadas con drones, helicópteros, aviones, cámaras térmicas y unidades caninas. Los equipos revisaron más de 3.000 acres de terreno y 450 estructuras, en una operación que movilizó gran cantidad de personal y recursos tecnológicos.

El 4 de noviembre, las autoridades confirmaron que Connelly seguía con vida y se ocultaba en una zona boscosa cerca de Vanceboro. Sin embargo, no existen nuevas pruebas que indiquen que continúe en el condado, lo que llevó a los investigadores a cambiar el enfoque del operativo. A partir de ahora, la búsqueda dependerá más de labores de inteligencia, recolección de datos y seguimiento de pistas concretas.

La Oficina del Sheriff mantiene vigente una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que permita localizar al fugitivo. Connelly fue visto por última vez vistiendo un mono beige, posiblemente tomado de alguna de las estructuras abandonadas de la zona donde se desarrolló la búsqueda.

Las autoridades piden a la comunidad reforzar la seguridad en sus propiedades, cerrar vehículos, cobertizos y garajes, y evitar dejar objetos que puedan servir como alimento o hidratación para el prófugo.

El sheriff del condado advirtió que cualquier persona que colabore con Connelly en su intento por evadir a la justicia enfrentará cargos penales. El caso continúa bajo investigación y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana.

Quienes posean información pueden comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado Craven al (252) 636-6620 o con Craven County Communications al (252) 633-2357. También es posible enviar reportes de manera anónima a través de la aplicación Craven County Crime Stoppers.

Las autoridades permanecen alertas y comprometidas con la captura de Connelly, cuya localización sigue siendo una prioridad para la seguridad pública del condado.

