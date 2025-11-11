Trump honró el «coraje y el honor» de los que han defendido a la nación

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump con motivo al Día de los Veteranos, honró el «coraje, el honor y el servicio dedicado» de los hombres y mujeres que han defendido a la nación.

La Casa Blanca en un comunicado instó a los estadounidenses a reflexionar sobre el sacrificio de los veteranos a través de ceremonias públicas y oraciones privadas.

De la misma manera, el primer mandatario criticó a «políticos» de décadas anteriores por no proporcionar los beneficios que los veteranos merecen, lo que, según él, condujo a «resultados vergonzosos» en la atención médica y oportunidades económicas.

GOD BLESS OUR GREAT VETERANS! pic.twitter.com/N71SlAOxsp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 11, 2025

Logros de la administración destacados:

Reforma de Veteranos: Se lograron «reformas históricas» en el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), ampliando las opciones de atención médica y oportunidad económica.

"Today, to every veteran… we say the words too often left unsaid. Thank you for your service." – President Donald J. Trump. 🇺🇸 pic.twitter.com/kyynDiva9T — The White House (@WhiteHouse) November 11, 2025

Iniciativas Clave: Firmó una Orden Ejecutiva para construir el Centro Nacional para la Independencia del Guerrero (que albergará a hasta 6,000 veteranos sin hogar para 2028) y la «One Big Beautiful Bill,» que hizo permanentes los recortes de impuestos de 2017.

GOD BLESS AMERICA — MY HOME SWEET HOME! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/dN0Zl4rroX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 11, 2025

Por último, destacó que el 107º aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, fue un conflicto que demostró la «fuerza militar inigualable» de EE. UU. y marcó el inicio de la paz a través de la fuerza, una política que su administración busca mantener, citando el acuerdo de paz en Gaza.

