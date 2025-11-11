martes, noviembre 11, 2025
Modified date:

Trump honró el «coraje y el honor» de los que han defendido a la nación

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía https://www.whitehouse.gov/
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump con motivo al Día de los Veteranos, honró el «coraje, el honor y el servicio dedicado» de los hombres y mujeres que han defendido a la nación.

La Casa Blanca en un comunicado instó a los estadounidenses a reflexionar sobre el sacrificio de los veteranos a través de ceremonias públicas y oraciones privadas.

De la misma manera, el primer mandatario criticó a «políticos» de décadas anteriores por no proporcionar los beneficios que los veteranos merecen, lo que, según él, condujo a «resultados vergonzosos» en la atención médica y oportunidades económicas.

Logros de la administración destacados:

  • Reforma de Veteranos: Se lograron «reformas históricas» en el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), ampliando las opciones de atención médica y oportunidad económica.
  • Reducción de Retrasos: El presidente afirma haber reducido en más de un 37% el atraso de veteranos que esperan beneficios del VA, revirtiendo un aumento del 24% de la administración anterior.

  • Iniciativas Clave: Firmó una Orden Ejecutiva para construir el Centro Nacional para la Independencia del Guerrero (que albergará a hasta 6,000 veteranos sin hogar para 2028) y la «One Big Beautiful Bill,» que hizo permanentes los recortes de impuestos de 2017.

Por último, destacó que el 107º aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, fue  un conflicto que demostró la «fuerza militar inigualable» de EE. UU. y marcó el inicio de la paz a través de la fuerza, una política que su administración busca mantener, citando el acuerdo de paz en Gaza.

