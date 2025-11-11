TikTok e iHeartMedia se asocian para producir pódcasts

California.- La reconocida red social TikTok anunció una alianza estratégica con el gigante de la radio y la producción de audio, iHeartMedia, con el fin de capitalizar el auge del formato pódcast.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el acuerdo se centra en la producción de una serie de pódcasts grabados en formato de video, protagonizados por los influencers más populares de la red social de videos.

De la misma manera, destacan que la colaboración contempla el lanzamiento de hasta 25 nuevos programas de pódcast que serán liderados por creadores de contenido de TikTok. iHeartMedia, que se posiciona como la principal editora mundial de pódcasts, se encargará de la emisión completa de cada programa.

Destacan la distribución del contenido

Por otro lado, explicaron que la distribución de este contenido será dual: los episodios completos se emitirán a través de las plataformas de iHeartMedia, mientras que los fragmentos más destacados y los mejores momentos de cada programa serán publicados en la aplicación de streaming de video de TikTok, buscando maximizar el alcance y atraer nuevas audiencias al formato completo.

Por último, trascendió que aunque ambas compañías confirmaron el acuerdo mediante un comunicado conjunto, no han revelado aún la identidad de los creadores de contenido de TikTok que participarán en este ambicioso proyecto.

