Portaaviones USS Gerald R. Ford desplegado en el Caribe

Washington.- El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford (CSG), encabezado por el portaaviones más grande del mundo, USS Gerald R. Ford (CVN 78), ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM AOR) el martes 11 de noviembre.

En un comunicado, detallaron que el despliegue se lleva a cabo bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth para respaldar la orden presidencial de desmantelar Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria.

Al respecto, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró que esta presencia reforzada de fuerzas estadounidenses «aumentará la capacidad de EE.UU. para detectar, monitorear e interrumpir actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad del país».

Más de 4 mil marineros

Por otro lado, detallaron que el Grupo de Ataque incluye más de 4.000 marineros y docenas de aeronaves tácticas (incluidos F/A-18E Super Hornet y el E-2D Advanced Hawkeye), además de destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. El Comandante de SOUTHCOM, Adm.

Alvin Holsey, señaló que el despliegue es un paso crucial para «reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del Hemisferio Occidental». Las fuerzas navales se unirán a otros elementos conjuntos ya presentes, bajo una Fuerza de Tarea Conjunta creada para desmantelar las redes criminales que explotan las fronteras y dominios marítimos compartidos.

