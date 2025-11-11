México oficializa la sede del Mundial 2026

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Complejo Cultural Los Pinos, destacando que el evento será una «fiesta mundialista» y una oportunidad para mostrar la grandeza cultural y el momento histórico que vive el pueblo mexicano al mundo.

En un comunicado desde la presidencia mexicana se conoció que la inauguración está programada para el 11 de junio en la Ciudad de México.

Al respecto, Sheinbaum resaltó que México está preparado para recibir a 5.5 millones de visitantes, lo que generará una significativa derrama económica. Para facilitar la llegada, se han realizado inversiones importantes, incluyendo una remodelación de 9 mil millones de pesos (mdp) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y la finalización del tren que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la capital.

⚽ Durante la presentación de pormenores sobre la Copa Mundial FIFA 2026, la presidenta @Claudiashein dijo que será una gran ocasión para mostrar la riqueza cultural de México y generar una importante derrama económica. Faltan 213 días para el inicio: 11 de junio. pic.twitter.com/pUhM4FsRpS — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 10, 2025

Mundial social y legado:

De la misma manera, la mandataria anunció la creación del «Mundial Social», una serie de actividades paralelas que incluyen la construcción de canchas en todo el país y la organización de «Mundialitos» para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

La presidenta @Claudiashein encabezó la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026; por tercera vez, México será sede del partido inaugural. Habrá 13 juegos distribuidos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. “Queremos que sea un momento de alegría para niñas, niños y… pic.twitter.com/t4zIdSf3cY — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 10, 2025

Además, Sheinbaum informó que donará su boleto número 001 a una niña o joven aficionada, buscando que el evento sea una oportunidad para que todas las personas, en especial las mujeres, se sientan parte del fútbol.

En este sentido, en un mensaje a la selección Mexicana, la mandataria pidió a los jugadores «pensar en el gran país que representan» cada vez que salten a la cancha.

Detalles de la organización:

México es la primera y única nación en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA. La Coordinadora de los trabajos del Gobierno, Gabriela Cuevas, informó que se jugarán 13 partidos en tres estadios (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y 17 instalaciones deportivas servirán como centros de entrenamiento. Se estima que la derrama económica alcance entre 1.8 y 3 mil millones de dólares (mdd).

El Director Ejecutivo de la FIFA México, Jurgen Mainka, confirmó que la justa será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en 39 días, y pronosticó que más de 6 millones de personas disfrutarán de los FIFA Fan Festival de manera gratuita.

