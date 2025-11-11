ICE destaca servicio de veteranos en sus filas y anuncia arrestos de criminales

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una declaración con motivo del Día de los Veteranos para destacar el servicio de los más de 7.500 veteranos que, tras servir en las Fuerzas Armadas, continúan defendiendo la nación como agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Al respecto, la Secretaria Auxiliar Tricia McLaughlin expresó gratitud hacia estos hombres y mujeres que «arriesgan sus vidas todos los días» para arrestar a «los peores de los peores criminales ilegales» de los vecindarios estadounidenses.

Destacan el arresto de migrantes indocumentados

En un comunicado, del DHS destacan que como ejemplo de su labor, detallaron una serie de arrestos de alto perfil realizados el 10 de noviembre, justo antes del Día del Veterano. Entre los criminales indocumentados detenidos se incluyen:

Jesús Hernández-Hernández (México), arrestado en Houston, con historial de agresión sexual agravada de un niño.

(México), arrestado en Houston, con historial de agresión sexual agravada de un niño. Delbis De Jesus Hernandez-Vargas (República Dominicana), arrestado en Buffalo, con una condena previa por violación.

(República Dominicana), arrestado en Buffalo, con una condena previa por violación. Juan Guerra-Ubaldo (Guatemala), arrestado en Salt Lake City, con condena por abuso sexual de un menor.

(Guatemala), arrestado en Salt Lake City, con condena por abuso sexual de un menor. Otros arrestos incluyeron individuos con condenas por asalto agravado y agresión sexual en Nueva York y Pensilvania.

Por último, enfatizaron que el trabajo de los oficiales de ICE, muchos de ellos veteranos, es vital para proteger a las comunidades y aplicar las leyes de la nación.

