FANB decreta «alerta máxima» tras presuntas amenazas en el Caribe

Caracas.- El Ministerio del Poder Popular para la Defensa del gobierno de Maduro anunció una movilización militar estratégica, tras la presencia del Comando Sur en el Caribe.

En un comunicado, reiteraron la firmeza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante amenazas externas.

Explicaron que en cumplimiento de órdenes del Nicolás Maduro, la FANB ha iniciado una «Puesta en Completo Apresto Operacional» que constituye una «fase superior» del Plan de Independencia 200, vigente desde el martes 11 de noviembre hasta mañana miércoles 12.

Movilizarán medios militares y policiales

Detallaron que este despliegue comporta la movilización masiva de medios militares, policiales y misilísticos a nivel nacional. La medida busca optimizar el comando, control y comunicaciones (C3), y se ejecutará en perfecta «fusión popular militar policial», activando los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los niveles para garantizar el soporte multisectorial.

Por su parte, el General Padrino López enfatizó que la FANB se encuentra «más fortalecida que nunca» en unidad y cohesión moral para garantizar la soberanía, independencia y paz del país.

Por último, el comunicado subraya el compromiso de la Fuerza Armada y el pueblo venezolano de defender la integridad territorial, siguiendo el ejemplo de Bolívar, y lanza un mensaje contundente sobre la dignidad nacional.

