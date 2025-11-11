Desafíos para nueva Jefa de CMPD

A decir de un considerable consenso ciudadano, la presencia de la nueva Jefa del CMPD, Stella Patterson, causa expectativa en la comunidad, porque es la primera vez en la historia policial de la ciudad y el condado Mecklenburg, que asume una mujer a estas delicadas responsabilidades para el control y seguridad de la ciudadanía.

Es conocido que Patterson, presenta una capacidad profesional adquirida, que seguramente la haría actuar con conocimiento por su experiencia que ha demostrado en otras áreas del servicio público en la rama policial. El proceso de su selección estuvo avalado por representantes de organizaciones religiosas y líderes de derechos civiles; y, aún más con los mismos miembros del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, para que haya existido ese consenso en su nombramiento.

Le puede interesar: Charlotte nombra a Estella Patterson como la primera jefa de policía en su historia

Seguridad Pública

Sin embargo, hay que sujetarnos a la realidad social en materia de seguridad pública de la ciudad de Charlotte y su condado, que sigue siendo preocupante; porque a pesar del último informe de octubre 15, 2025, dado por el CMPD, nos da una versión, que el crimen violento, homicidios, robos y agresiones agravadas disminuyeron. Sin embargo, la inseguridad sí se refleja en los hogares, especialmente por homicidios en adolescentes.

Unas de las falencias dentro del Departamento de Charlotte Mecklenburg Police Department, (CMPD), no radica en su capacidad profesional sino en el apoyo económico que debe recibir del Ayuntamiento Municipal, para dotar de más policías, cuya falencia de la Alcaldía, produce al cuerpo policial no poder contener el crimen y la violencia, mismos que ganan terreno cada día y no hay seguridad comunitaria. A esto es lo que tiene y debe enfocarse la nueva jefa Patterson, para lograr que desaparezca esa falencia policial en su departamento.

La ciudad de Charlotte/Mecklenburg, ya no es la de hace 35 años, cuando jefes anteriores del CMPD, como Charles Williams, John C. Harris, Dennis E. Nowicki, Larry R.Snider, Glen M, Mowrey, Kerr Putney o Johnny Jennings, entre otros, estaban al frente, lidiando ante el crecimiento de la violencia y el crimen, a consecuencia del aumento poblacional en la ciudad de Charlotte/Mecklenburg, y que a este tiempo amerita que la alcaldesa y los concejales, trabajen para una partida económica en el presupuesto de la Alcaldía, para dotar con más oficiales al CMPD, y atender esta necesidad que es urgente en los residentes de Charlotte, porque es el clamor comunitario que no soporta más la inseguridad por falta de más personal policial.

Desde el punto de vista de la nueva Jefa del CMPD, Estella Patterson, está definiendo dentro de sus planes como prioridad número UNO, en implementar la moral y el bienestar de los empleados del departamento policial, para servir mejor a la comunidad. Pero, primero, nos hubiese alegrado escuchar a la jefa Patterson, la preocupación que tienen los oficiales de policía de su departamento, cuando ellos se quejan que no pueden servir más en sus posibilidades, porque existe una deficiencia policial en el CMPD; eso lo conoce la alcaldesa Vi Lyles y todos los concejales de Charlotte.

Si la ciudad de Charlotte, no cubre ese vacío policial en el CMPD, la comunidad no tendrá mejor garantía ciudadana. No es posible que a estas alturas de inseguridad que vive la comunidad con el sector comercial sigan esperando la voluntad de estas autoridades. Hay que dotar con más personal al Departamento de Policía de Charlotte/Mecklenburg, y esa es también prioridad número Uno; es decir, jefa Patterson, usted para iniciar su mandato, tiene esas dos primeras prioridades emergentes con Charlotte y sus habitantes, que demandan soluciones rápidas e inmediatas