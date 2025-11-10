Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump emitido una Proclamación Presidencial que concede un indulto «total, completo e incondicional» a todas las personas involucradas en actividades relacionadas con la controversia electoral de 2020.

Así lo dio a conocer, el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, en sus redes sociales, en el que detalló que la medida ejecutada por el mandatario busca poner fin a una «grave injusticia nacional».

Explicó que la proclamación cubre específicamente a todos los ciudadanos estadounidenses por la conducta asociada con la creación, organización, apoyo o votación de listas alternativas o propuestas de funcionarios electorales presidenciales.

Además, destacó que extiende el perdón a cualquier acción relacionada con los esfuerzos por exponer supuestos fraudes y vulnerabilidades en la elección de 2020.

Ver más: Trump logra un acuerdo histórico con la Universidad de Cornell

Un fragmento del documento filtrado detalla que el indulto, actuando bajo la autoridad del Artículo II de la Constitución, busca continuar el «proceso de reconciliación nacional».

Breaking: President Trump pardoned the 2020 Alternative Electors. Thank you: @POTUS for allowing me, as U.S. Pardon Attorney, to work with @WhiteHouse, along with @AGPamBondi, @DAGToddBlanche & SG John Sauer, to achieve your intent—let their healing begin. #Federalist74 ⚖️ pic.twitter.com/rDOtgpapCB — Ed Martin (@EdMartinDOJ) November 10, 2025

Nombres clave beneficiados

Aunque la proclamación es amplia y se aplica a todos los ciudadanos involucrados en la conducta descrita. La lista de beneficiarios incluye prominentes figuras asociadas a los esfuerzos legales post-electorales del expresidente. Entre los nombres listados se encuentran:

Rudolph Giuliani

John Eastman

Jenna Ellis

Kenneth Chesebro

Jeffrey Clark

Martin, aseguró que el presidente Trump había «indultado a los Electores Alternativos de 2020» y que esto marca el inicio de su «sanación».

Por último, señaló que la medida aborda directamente uno de los aspectos más polémicos de las secuelas de las elecciones de 2020. Que ha sido objeto de investigaciones y procesos legales a nivel federal y estatal.

Video: Decenas de trabajadores salieron corriendo ante la llegada de ICE