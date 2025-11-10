Charlotte, NC — Un violento asalto a mano armada sacudió la tranquilidad de una barbería hispana ubicada en la cuadra 5000 de la calle North Tryon la noche del jueves 7 de noviembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., cuando dos individuos armados irrumpieron en el local y amenazaron a los presentes para despojarlos de dinero y pertenencias, de acuerdo a reportes del CMPD.

El propietario del establecimiento, quien realizó la llamada al 911, informó que tanto él como sus empleados y clientes se encontraban en plena jornada cuando los sospechosos ingresaron con armas de fuego. Dentro del local se encontraban doce hombres hispanos, todos ilesos, aunque sometidos bajo un fuerte estado de nerviosismo tras el suceso.

Los delincuentes exigieron el dinero en efectivo y las pertenencias de los presentes. En cuestión de minutos, se apoderaron de más de 1.600 dólares en efectivo, además de varias tarjetas de crédito, antes de huir del lugar en dirección desconocida.

Patrullas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) acudieron de inmediato a la dirección 5025 N. Tryon Street para asegurar el área y recabar información. Agentes especializados en delitos violentos iniciaron la investigación, revisaron cámaras de seguridad y entrevistaron a las víctimas con el fin de obtener pistas sobre la identidad de los responsables.

Las autoridades aún no han confirmado si los sospechosos estaban vinculados con otros robos recientes en la zona, aunque no descartan esa posibilidad debido al modus operandi. La policía instó a la comunidad a colaborar con cualquier información que ayude a localizarlos.

El asalto ha generado preocupación entre los comerciantes del sector, especialmente entre los negocios hispanos, quienes aseguran que el área ha experimentado un aumento de incidentes similares durante los últimos meses.

El CMPD mantiene abierta la investigación y solicita a cualquier persona con información relevante comunicarse con Crime Stoppers al 704-334-1600.

