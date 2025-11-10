Realizan ataques letales contra embarcaciones del narcoterrorismo en el Pacífico

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth informó que las fuerzas armadas ejecutaron durante el fin de semana dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.

Así lo dio a conocer, en sus redes sociales en donde señaló que los operativos se realizaron en el Pacífico Oriental.

Explicó que los objetivos eran navíos que, según la inteligencia de EE. UU., estaban siendo utilizados para el contrabando ilícito de narcóticos y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico. Se confirmó que ambos barcos transportaban sustancias ilícitas al momento de los ataques.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Ataques dejan seis muertos

De la misma manera, Hegseth señaló que a bordo de cada embarcación viajaban tres hombres identificados como narcoterroristas, resultando en la muerte de los seis individuos.

Asimismo, destacó que no se reportaron bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses involucradas en la operación.

Por último, reiteró que la administración del presidente Trump reafirmó su postura de proteger el territorio nacional al combatir y eliminar a estos terroristas de carteles, cuyo objetivo es infligir daño al país y a su población.

