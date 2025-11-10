martes, noviembre 11, 2025
Operación federal logra el arresto de 6 mil personas en Washington

La DEA Detiene a 51 Individuos en Redada Dirigida al Cártel de Sinaloa
Foto: Cortesía X @DEAWashingtonDC
Washington.- Durante el fin de semana, agentes federales ejecutaron en Washington D.C., el operativo denominado «MAKE D.C. SAFE AGAIN» en donde resultaron al menos 6.000 arrestos totales.

A través de sus redes sociales, indicó que los datos más recientes, al corte del 10 de noviembre de 2025, evidencian un aumento sostenido de las acciones policiales en la capital.

De la misma manera, destacaron que la iniciativa, impulsada y respaldada por el Departamento de Justicia de EE.UU., están trabajando agencias como la DEA y otros cuerpos de seguridad para combatir la criminalidad y la violencia armada en la ciudad.

Casi 600 armas ilegales fueron retiradas de las calles

Por otro lado, detallaron que el domingo 9 de noviembre, el balance total de la operación reportaba 5.906 detenciones y 586 armas ilegales retiradas de las calles.

Solo en el transcurso de las últimas 24 horas, la operación registró un incremento notable en su actividad. Las cifras actualizadas al 10 de noviembre se dispararon a 5.953 arrestos totales y 587 armas ilegales incautadas.

En este sentido, esto implica la adición de 47 nuevos detenidos y la confiscación de una arma ilegal más durante el fin de semana.

