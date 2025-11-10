Operación federal logra el arresto de 6 mil personas en Washington

Washington.- Durante el fin de semana, agentes federales ejecutaron en Washington D.C., el operativo denominado «MAKE D.C. SAFE AGAIN» en donde resultaron al menos 6.000 arrestos totales.

A través de sus redes sociales, indicó que los datos más recientes, al corte del 10 de noviembre de 2025, evidencian un aumento sostenido de las acciones policiales en la capital.

5,953 total arrests. From the streets to the suburbs, DEA and MPD are united with our federal partners to protect the nation's capital and keep communities safe. #MakeDCSafeAgain@TheJusticeDept @WhiteHouse pic.twitter.com/oa4J4b9U2U — DEA HQ (@DEAHQ) November 10, 2025

De la misma manera, destacaron que la iniciativa, impulsada y respaldada por el Departamento de Justicia de EE.UU., están trabajando agencias como la DEA y otros cuerpos de seguridad para combatir la criminalidad y la violencia armada en la ciudad.

Casi 600 armas ilegales fueron retiradas de las calles

Por otro lado, detallaron que el domingo 9 de noviembre, el balance total de la operación reportaba 5.906 detenciones y 586 armas ilegales retiradas de las calles.

Solo en el transcurso de las últimas 24 horas, la operación registró un incremento notable en su actividad. Las cifras actualizadas al 10 de noviembre se dispararon a 5.953 arrestos totales y 587 armas ilegales incautadas.

5,906 total arrests. This is what law enforcement unity looks like. DEA and our partners are here to disrupt drug trafficking, remove violent offenders, and safeguard D.C. families. #MakeDCSafeAgain@TheJusticeDept @WhiteHouse pic.twitter.com/XqWA8kaqb3 — DEA HQ (@DEAHQ) November 9, 2025

En este sentido, esto implica la adición de 47 nuevos detenidos y la confiscación de una arma ilegal más durante el fin de semana.

