Gastonia, NC.- La ciudad de Gastonia anunció su asociación con Peel Scooters para lanzar un nuevo programa piloto de monopatines eléctricos. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Gastonia aprobó el acuerdo para el Programa Piloto de Peel Scooters durante su reunión ordinaria del 19 de noviembre de 2024.

Este nuevo programa tendrá una duración de un año con opción a renovación y no supondrá ningún costo para la ciudad. Peel se comprometió a pagar a la ciudad cinco centavos por viaje. Este programa da continuidad a un programa piloto anterior con Bird Rides, Inc., que operó en el centro de Gastonia entre 2021 y 2023.

Los monopatines eléctricos de Peel Scooters podrán utilizarse a lo largo de Franklin Boulevard, en la zona comprendida entre West Garrison Boulevard y South Broad Street, incluyendo los distritos de Loray Mill y FUSE, CaroMont Health Park y el centro de Gastonia. Habrá hasta 25 patinetas disponibles en todo el centro.

“Nos entusiasma traer Peel Scooters a Gastonia”, dijo el Subdirector Municipal Quentin McPhatter. “Este programa ofrece a residentes y visitantes una forma divertida y práctica de desplazarse a destinos clave, a la vez que promueve un transporte multimodal seguro”.

Detalles del viaje

Costo: $1.00 para desbloquear, $0.40 por minuto

La ordenanza municipal prohíbe el uso de scooters en aceras, senderos y otras áreas públicas como el centro comercial Eastridge.

La ciudad de Gastonia cree que el programa piloto fomentará el acceso multimodal seguro a destinos clave, complementando las opciones de caminar, conducir, andar en bicicleta, el transporte público y otros medios de transporte.

La seguridad al usar scooters es importante. La ciudad de Gastonia recomienda encarecidamente que los usuarios utilicen los scooters de forma segura y responsable, prestando atención al flujo del tráfico y a las ordenanzas municipales.

Consejos de seguridad para los usuarios

Aquí hay algunos consejos de seguridad para los usuarios:

Realice una revisión de seguridad del scooter y haga una prueba.

Use casco.

Planifique su viaje con anticipación para evitar prisas. Conduzca solo.

No beba alcohol si va a conducir.

Devuelva el patinete a una posición vertical, lejos del tráfico y de los peatones.

Finalmente hay que destacar que para obtener más información sobre Peel Scooters, puede enviar un correo electrónico a Alex Zimmerman o llame al 704-794-2289. Si tiene preguntas sobre el programa piloto, envíe un correo electrónico a Quentin McPhatter o llame al 704-866-6013. También puede visitar la página web del Programa Piloto de Peel Scooter en el sitio web de la ciudad de Gastonia para obtener más información.

Sobre la ciudad

Gastonia, N.C., a pocos minutos al oeste de Charlotte, está considerado como uno de los mejores lugares para vivir y trabajar en la zona, con una combinación ideal de ubicación, tamaño y calidad de vida. Gastonia es el municipio más grande de los 13 que conforman el condado Gaston y una de las ciudades más grandes del área metropolitana de Charlotte. Elegida tres veces como Ciudad de Toda América, la deseable calidad de vida de Gastonia es el resultado de sus hermosos entornos naturales, vecindarios amigables, gobierno receptivo y ambiente empresarial dinámico.

