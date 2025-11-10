DHS: Patrulla Fronteriza sufre múltiples ataques violentos en Chicago

Chicago.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fue blanco de una serie de ataques violentos mientras realizaba operaciones de control migratorio en el vecindario de Little Village en Chicago.

En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que el incidente inicial ocurrió cuando una turba hostil acorraló a los agentes en una calle y un callejón.

Explicaron que mientras intentaban detener a un individuo, los agentes fueron atacados con disparos de arma de fuego por un hombre que conducía un vehículo Jeep Wrangler negro y que logró escapar.

De la misma manera, señalaron que tras los disparos, los agresores comenzaron a lanzar ladrillos y latas de pintura desde una azotea, causando daños a los vehículos de la Patrulla Fronteriza. Afortunadamente, no se reportaron agentes heridos. La policía de Chicago intervino para asegurar la evacuación de la zona.

Además, acotaron que la violencia no cesó. Posteriormente, un vehículo intentó embestir el convoy de la Patrulla Fronteriza en la intersección de Cermak y California, aunque el intento fue frustrado mediante el uso de un dispositivo de desinflado de neumáticos.

Atacan instalación del FBI

Por otro lado, detallaron que más adelante, cerca de una instalación del FBI, los agentes se toparon con dos conductores que intentaron obstruir sus operaciones, y uno de ellos, al intentar embestir la caravana, fue arrestado.

Asimismo, señalaron que los disturbios continuaron, incluyendo un asalto a la seguridad de la instalación del FBI y múltiples embestidas de vehículos contra el convoy en diferentes puntos. En un estacionamiento de Sam’s Club, un vehículo arremetió contra una unidad de la Patrulla Fronteriza, resultando en el arresto de tres sospechosos por asalto.

En este sentido, precisaron que en total, los diversos ataques, que incluyeron ladrillos lanzados y cuatro embestidas de vehículos, resultaron en la detención de ocho ciudadanos estadounidenses y un extranjero indocumentado.

Al respecto, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin condenó la violencia, atribuyéndola a un «ambiente de anarquía» generado, según ella, por «políticos santuario» y medios de comunicación. «En menos de tres horas en Chicago, la Patrulla Fronteriza enfrentó disparos, turbas violentas en cada parada, ladrillos y otros objetos lanzados, y cuatro embestidas de vehículos”.

Por último McLaughlin, aseguró que la misión de la agencia continuará a pesar de la violencia.

