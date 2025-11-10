Continúan los retrasos en los vuelos en Estados Unidos por cierre de gobierno

Washington.- La crisis en el tráfico aéreo a causa del prolongado cierre del gobierno de Estados Unidos sigue escalando, con las interrupciones diarias alcanzando cifras alarmantes.

A través del portal Flightaware se conoció que el lunes 10 de noviembre se han registrado retrasos desde Estados Unidos más de 3.480, mientras que se han cancelado al menos dos mil vuelos.

Por otro lado, los medios de comunicación han destacado que el impacto en el sector aéreo se ha intensificado a medida que la paralización de fondos federales se extiende, generando una situación que el Secretario de Transporte, Sean P. Duffy, advirtió que «solo va a empeorar».

Es de recordar que en un intento por mitigar la carga de trabajo del personal aéreo, el Departamento de Transporte ordenó recientemente a las aerolíneas una reducción obligatoria y escalonada de sus operaciones.

📽️ VIDEO | Aerolíneas cancelan más de 1,500 vuelos en Estados Unidos este lunes por cierre de gobierno ✈️⛔ pic.twitter.com/QY7X5LSttV — El Economista (@eleconomista) November 10, 2025

Aerolíneas afectadas por las medidas

De la misma manera, trascendió que las compañías como Delta y Southwest Airlines han sido fuertemente afectadas, cancelando en conjunto más de cuatrocientas operaciones solo el lunes 10 de noviembre.

Ver más: Denuncian que cierre del Gobierno es una «catástrofe» para el transporte aéreo

Mientras que medios de comunicación señalaron que el operador regional SkyWest suspendió el diez por ciento de su programación. El Aeropuerto O’Hare de Chicago y el Hartsfield-Jackson de Atlanta encabezan las listas de cancelaciones de salidas y llegadas, respectivamente.

Por último, se conoció que para los pasajeros afectados, las aerolíneas tienen la obligación de ofrecer el reembolso íntegro por vuelos cancelados. Los viajeros también pueden solicitar el reembolso total si un vuelo nacional se demora más de tres horas o un vuelo internacional excede las seis horas.

Ver más: “Reabrir Jail North es responsabilidad del Estado”