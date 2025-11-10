Concierto “Dando Gracias” de A Sign of the Times

Charlotte, NC.- A Sign of the Times presenta su concierto anual “Dando Gracias” el domingo 23 de noviembre de 2025, a las 4:00 pm, en la Iglesia Presbiteriana Memorial, 2600 Beatties Ford Road, Charlotte, Carolina del Norte.
Este concierto se inscribe en la tradición de las Vísperas de Jazz. Será una velada conmovedora de música, reflexión y comunidad. Con la participación de A Sign of The Times Band y artistas invitados especiales, este concierto para toda la familia eleva el espíritu con interpretaciones llenas de alma, arraigadas en las tradiciones del jazz, el góspel y la diáspora africana.
La entrada es gratuita, pero se agradecerán las donaciones durante el intermedio para apoyar los programas de A Sign of the Times y para contribuir a la Iglesia Presbiteriana Memorial.
La misión de A Sign of the Times es preservar el legado de la diáspora africana a través de la música, la danza y la palabra hablada.
¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias en 2025?
El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving Day, se celebrará en 2025 el jueves 27 de noviembre en Estados Unidos. Es una de las festividades más importantes del país, nacida en el siglo XVII cuando los colonos ingleses compartieron una comida con los pueblos nativos en agradecimiento por la cosecha.
Hoy, la tradición se mantiene como una jornada para dar gracias por la vida, la familia y las bendiciones recibidas. Las familias se reúnen alrededor de una gran mesa para disfrutar del clásico pavo al horno, puré de papas, salsa de arándanos, pastel de calabaza y otros platos típicos.
Además, es costumbre ver el desfile de Macy’s en Nueva York y los partidos de fútbol americano que se transmiten durante el día. Muchas personas aprovechan el fin de semana largo para iniciar las compras navideñas con las ofertas del Black Friday.
Finalmente, para prepararse, conviene planificar con tiempo el menú, decorar el hogar con tonos otoñales y coordinar la reunión familiar o entre amigos. Más allá de la comida y las tradiciones, este día invita a reflexionar sobre la gratitud, el compartir y la unión, valores que continúan siendo el verdadero espíritu del Día de Acción de Gracias.
Video: ¿Cómo preparar el pavo para Acción de Gracias?