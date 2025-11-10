Concierto “Dando Gracias” de A Sign of the Times

Charlotte, NC.- A Sign of the Times presenta su concierto anual “Dando Gracias” el domingo 23 de noviembre de 2025, a las 4:00 pm, en la Iglesia Presbiteriana Memorial, 2600 Beatties Ford Road, Charlotte, Carolina del Norte.

Este concierto se inscribe en la tradición de las Vísperas de Jazz. Será una velada conmovedora de música, reflexión y comunidad. Con la participación de A Sign of The Times Band y artistas invitados especiales, este concierto para toda la familia eleva el espíritu con interpretaciones llenas de alma, arraigadas en las tradiciones del jazz, el góspel y la diáspora africana.

La entrada es gratuita, pero se agradecerán las donaciones durante el intermedio para apoyar los programas de A Sign of the Times y para contribuir a la Iglesia Presbiteriana Memorial.

La misión de A Sign of the Times es preservar el legado de la diáspora africana a través de la música, la danza y la palabra hablada.

¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias en 2025?