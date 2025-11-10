Casi 30 muertos en cárcel de Ecuador

Quito.- Un total de 27 reclusos fallecieron ahorcados en la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025 en un centro penitenciario de Machala, ubicado en la provincia fronteriza de El Oro.

Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) a varios medios de comunicación en un comunicado, en el que indicaron que las muertes fueron causadas por asfixia por suspensión, cometida «entre ellos» mismos.

Estas 27 muertes se suman a las de otros cuatro reclusos que perdieron la vida en la madrugada del mismo día en esa misma cárcel, incidentes que también dejaron 33 heridos y un agente policial lesionado.

Ejecutaron reorganización de los presos

Asimismo, el organismo gubernamental atribuyó sin mayores detalles que estos sucesos fueron previos a la «reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad».

Por otro lado, trascendió que los hechos se registraron en la planta del Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Machala. Inicialmente, se había reportado que 21 presos habían sido encontrados sin vida, bajo sospecha de asfixia.

Por último, los medios de comunicación han destacado que las cárceles de Ecuador se han convertido en un epicentro de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa el país, con cerca de 600 reclusos asesinados desde 2021, principalmente a causa de enfrentamientos entre grupos delictivos rivales.

