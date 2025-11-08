Trump logra un acuerdo histórico con la Universidad de Cornell

Washington.- El Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció un acuerdo histórico con la Universidad de Cornell para restablecer la responsabilidad y la equidad en la educación superior.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, indicó que el acuerdo resuelve preocupaciones sobre violaciones de leyes federales de derechos civiles, incluyendo alegada discriminación por motivos de raza y origen nacional, así como presunto antisemitismo.

De la misma manera, destacaron que el acuerdo asegura que Cornell cumplirá con las leyes federales de derechos civiles y pondrá fin a cualquier discriminación racial ilegal en las admisiones o la programación universitaria.

Términos Clave del Acuerdo:

Penalización: Cornell pagará una penalización de $30 millones a los Estados Unidos.

Cornell pagará una penalización de a los Estados Unidos. Inversión en Investigación: La universidad invertirá $30 millones en programas de investigación que beneficien directamente a los agricultores estadounidenses.

La universidad invertirá en programas de investigación que beneficien directamente a los agricultores estadounidenses. Compromiso Antidiscriminación: Cornell realizará encuestas anuales sobre el clima en el campus para garantizar que los estudiantes judíos estén seguros y que se aborde el antisemitismo.

Cornell realizará encuestas anuales sobre el clima en el campus para garantizar que los estudiantes judíos estén seguros y que se aborde el antisemitismo. Restablecimiento de Fondos: El acuerdo reinstala todas las subvenciones federales a Cornell, restaura su elegibilidad para futuros premios y cierra las investigaciones pendientes de Título VI y Título IX.

Por otro lado, señalaron que el mandatario estadounidense está responsabilizando a las universidades de élite para garantizar que prioricen la equidad, el mérito y los valores estadounidenses, citando resoluciones previas con la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Columbia (acuerdo de más de $200 millones) y la Universidad de Brown (acuerdo de $50 millones).

