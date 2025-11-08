Melania Trump es nombrada «Patriota del Año»

New York – La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump fue nombrada «Patriota del Año» por Fox Nation, un honor otorgado a «héroes y patriotas que han mostrado una dedicación inquebrantable a los valores que hacen grande a nuestro país.»

La Casa Blanca en un comunicado relató el discurso, de la Primera Dama en el que resaltó el desafió a los estadounidenses a «hacer un compromiso personal para celebrar la ambición y escalar la imaginación para crear una sociedad más avanzada y próspera».

«Cada avance comienza con una persona atreviéndose a imaginar lo que nunca se ha hecho,» dijo Melania Trump.

Asimismo, destacó que «la productividad individual no es egoísta. Es el latido de la civilización.»

“America, tonight, let’s make a personal pledge to celebrate ambition

"America, tonight, let's make a personal pledge to celebrate ambition

and scale imagination to create a more advanced and prosperous society." First Lady Melania Trump remarks at Patriot Awards

Melania de Trump impulsa una agenda centrada

Por otro lado, destacó que desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, Melania Trump ha impulsado una agenda centrada en resultados, que incluye:

Promulgar la Ley TAKE IT DOWN .

. Asegurar $25 millones en el presupuesto presidencial para apoyo de vivienda para jóvenes que han experimentado el cuidado de crianza.

en el presupuesto presidencial para apoyo de vivienda para jóvenes que han experimentado el cuidado de crianza. Lanzar el Desafío Presidencial de IA de Estados Unidos .

. Reunificar a ocho niños con sus familias desplazadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Producir su nueva película, Melania, con Amazon MGM.

