ICE recibe más de 200.000 solicitudes de estadounidenses

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido más de 200.000 solicitudes de estadounidenses que desean unirse a la agencia para ayudar en el arresto y remoción de «los peores criminales ilegales» de las calles.

Al respecto, la secretaria del DHS Kristi Noem, indicó que «ICE ha recibido más de 200,000 solicitudes de estadounidenses patrióticos que quieren defender la patria removiendo a los peores criminales ilegales de los EE. UU.».

«Los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para servir y ayudar a remover asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y pandilleros de nuestro país”, acotó.

Ofrecen excelente paquete salarial

Por otro lado, en un comunicado indicaron que ICE está ofreciendo un paquete robusto de incentivos para la aplicación de la ley federal, que incluye:

Un bono de firma máximo de $50.000 .

. Opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles.

Pago de Disponibilidad para la Aplicación de la Ley (LEAP) del 25% para Agentes Especiales de HSI.

Beneficios de jubilación mejorados.

