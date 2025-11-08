Gobierno de Trump anuncian fondos de recuperación por desastres en NC

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció una asignación adicional de $155 millones en fondos de reembolso para Carolina del Norte, destinados a la recuperación del estado tras la Tormenta Tropical Helene y otros proyectos de desastres anteriores.

En un comunicado indicaron que un portavoz principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que «el Presidente Trump y la Secretaria Noem están comprometidos a agilizar la ayuda y apoyar la recuperación de Carolina del Norte de la Tormenta Tropical Helene y otros desastres.

«Estos millones de dólares en asistencia federal ayudarán a las comunidades a reparar infraestructura crítica, restaurar servicios esenciales y continuar reconstruyendo con más fuerza para el futuro”, acotó.

De la misma manera, detallaron que hasta la fecha, se han proporcionado más de $957 millones a Carolina del Norte para reparación de carreteras, remoción de escombros, reparación de infraestructura crítica y medidas de protección de emergencia para la temporada de huracanes de 2024. Desde el 20 de enero de 2025, se han aprobado más de $632 millones en reembolsos de Asistencia Pública para apoyar los esfuerzos de recuperación.

Subvenciones Notables de FEMA a Comunidades:

$54 millones al Departamento de Transporte de Carolina del Norte para la restauración de carreteras, puentes, terraplenes y alcantarillas dañados en 11 condados.

al Departamento de Transporte de Carolina del Norte para la restauración de carreteras, puentes, terraplenes y alcantarillas dañados en 11 condados. $23 millones a la French Broad Electric Corporation (sirviendo a más de 43,000 miembros) para la restauración de emergencia de energía y reparaciones al sistema de distribución eléctrica tras Helene.

a la French Broad Electric Corporation (sirviendo a más de 43,000 miembros) para la restauración de emergencia de energía y reparaciones al sistema de distribución eléctrica tras Helene. $17.4 millones a la Rutherford Electric Membership Corporation (sirviendo a más de 67,000 clientes) para reparaciones de instalaciones dañadas por Helene, incluyendo postes y líneas eléctricas.

a la Rutherford Electric Membership Corporation (sirviendo a más de 67,000 clientes) para reparaciones de instalaciones dañadas por Helene, incluyendo postes y líneas eléctricas. $14.8 millones al Condado de Henderson para la remoción de más de 55,200 yardas cúbicas de escombros vegetativos y 19,600 yardas cúbicas de escombros comerciales y de demolición para proteger la seguridad pública.

al Condado de Henderson para la remoción de más de de escombros vegetativos y de escombros comerciales y de demolición para proteger la seguridad pública. $9.6 millones al Condado de Buncombe para medidas de protección de emergencia, remoción de escombros en propiedad privada y reparaciones de caminos y alcantarillas.

al Condado de Buncombe para medidas de protección de emergencia, remoción de escombros en propiedad privada y reparaciones de caminos y alcantarillas. $1.6 millones a la ciudad de Boone para reparaciones de carreteras, incluyendo la instalación de muros de contención (‘soil nail walls’) para mitigar futuros daños por inundaciones.

