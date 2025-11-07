Presenta cargos por fraude electoral contra alcalde reelegido en Kansas

Topeka.- El Fiscal General de Kansas, Kris Kobach, anunció el 5 de noviembre que su oficina presentó cargos de fraude electoral contra el alcalde reelegido de Coldwater, Kansas, el ciudadano mexicano José Ceballos.

En un comunicado la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) señaló que Ceballos enfrenta tres cargos por votar sin estar calificado y tres cargos por perjurio electoral, delitos que podrían acarrearle más de cinco años de prisión.

Explicaron que funcionarios de Kansas y de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de EE. UU. (USCIS) destacaron que el incidente subraya la necesidad de fortalecer la seguridad electoral.

Agradecen implementar el programa SAVE

Al respecto, Matthew Tragesser, calificó la situación como «absolutamente inaceptable» y «lamentablemente, no sorprendente» dada la histórica seguridad electoral laxa.

«Desde el primer día, la administración Trump ha hecho del fortalecimiento del programa SAVE una prioridad máxima para que los estados puedan verificar que solo los ciudadanos estadounidenses estén en el padrón electoral», afirmó Tragesser.

Por otro lado, el fiscal general Kobach señaló que el voto de un no ciudadano «anula efectivamente el voto de un ciudadano estadounidense.»

Asimismo, el secretario de Estado de Kansas, Scott Schwab, agradeció al presidente Trump por implementar el programa SAVE, que ayuda a los estados a verificar la ciudadanía y prevenir este tipo de delitos.

Por último, destacaron que actualmente, solo 26 estados tienen o están implementando un acuerdo para la verificación de votantes con SAVE. USCIS continúa mejorando el programa para eliminar el fraude y restaurar la fe en las elecciones.

