Panthers: Un equipo renovado que no olvida sus lecciones

Charlotte, NC.- Los Carolina Panthers avanzan en su temporada con una mentalidad clara: competir cada semana sin mirar por encima del hombro a ningún rival. Después de una sólida victoria en Lambeau Field, el equipo se prepara para enfrentar a los Saints, un conjunto que, pese a su récord de 1-8, representa un desafío que nadie dentro del vestuario toma a la ligera.

El entrenador Dave Canales ha construido una cultura centrada en la constancia y el trabajo semana a semana. Su filosofía se basa en mantener el enfoque y evitar la complacencia, sin importar los resultados previos. Esa mentalidad se refleja en jugadores como Derrick Brown, quien, tras la reciente victoria, mantuvo un tono prudente al hablar sobre el progreso del equipo.

Lee también: Los Panthers publican su lista de jugadores disponibles de la semana

“Cada victoria tiene valor para nosotros”, afirmó Brown. “Durante mucho tiempo fuimos vistos como un equipo al que todos esperaban vencer. Ahora, competir hasta el final y ejecutar nuestro plan de juego demuestra quiénes somos y en qué creemos”.

Sus palabras resumen el cambio que vive Carolina. Brown, junto a Jaycee Horn y Bryce Young, experimentó los difíciles años previos a la llegada de Canales y el gerente general Dan Morgan. Aquellos días de derrotas, incluyendo la temporada 2-15 de 2023, dejaron una huella que hoy alimenta la nueva mentalidad del equipo: nadie subestima a nadie.

El coordinador defensivo Ejiro Evero también lo expresó con claridad: “Cualquier equipo en esta liga puede arruinarte el día si no lo tomas en serio. Todos tienen talento suficiente para vencerte”.

Con un récord de 5-4, los Panthers empiezan a consolidar una identidad distinta. La plantilla combina juventud con liderazgo, y los veteranos que permanecen del ciclo anterior se encargan de mantener los pies en la tierra.

La reconstrucción no solo se mide en victorias, sino en actitud. El grupo actual entiende que el respeto se gana en el campo y que cada juego es una oportunidad para reafirmar ese cambio.

Los Panthers de 2025 ya no son el equipo que otros daban por vencido. Son un equipo en ascenso, con memoria y con una misión clara: competir con humildad, aprender del pasado y construir un futuro sólido, una semana a la vez.

Con información de Panthers

Video: Derrota de los Panthers asegura no terminar con récord positivo esta temporada