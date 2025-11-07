viernes, noviembre 7, 2025
Miles de venezolanos sin estatus legal por el fin del TPS

Corte Suprema avala fin del TPS para 300 mil venezolanos
Maria Gabriela Perez

Washington.- Aproximadamente 600.000  venezolanos perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos el viernes 7 de noviembre.

Es de recordar, que la medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, deja a cientos de miles de individuos sin documentación válida y expuestos a procedimientos de deportación.

La revocación de la protección migratoria se basa en el dictamen del Tribunal Supremo y la determinación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien argumentó que Venezuela ya no reúne las condiciones para el TPS.

Noem justificó semanas anteriores sobre las mejoras económicas y de seguridad en Venezuela. Sin embargo, las denuncias de una «crisis humanitaria persistente» por parte de la diáspora.

Muchos venezolanos se han autodeportado

Por su parte, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, en una reciente entrevista calificó la entrada en vigor de la medida como «devastadora», señalando que los efectos más dolorosos recaen en los temas de salud.

Ferro destacó la angustia de los venezolanos que, por temor a la detención, han optado por la «autodeportación», abandonando sus vidas, becas, negocios y vehículos en Estados Unidos para retornar a un país donde temen ser victimizados por el régimen.

De la misma manera, agregó que, aunque los afectados tienen algunas vías legales como la solicitud de asilo o visados humanitarios, la mayoría asegura que regresar a Venezuela «implica desaparecer a manos del régimen», denunciando un panorama de «situación de terror.»

Es de mencionar, que la medida afecta principalmente a los beneficiarios que se acogieron al estatus temporal en 2021.

