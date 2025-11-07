Charlotte, NC.- Más de 320 líderes educativos provenientes de diez estados y una delegación internacional participaron en el 5° Simposio Anual de Educación Latine, organizado por LatinxEd, con el objetivo de fortalecer el acceso educativo, la inclusión y la representación de los estudiantes latinos en Carolina del Norte. El evento, celebrado los días 16 y 17 de octubre, se consolidó como el encuentro más importante del estado dedicado a impulsar la equidad educativa para las comunidades latinas.

Bajo el lema “Inspirar y Unir”, el Simposio de Educación Latine 2025 marcó un hito al presentar oficialmente REAP, el primer marco integral de políticas públicas de LatinxEd. Las siglas representan cuatro pilares esenciales: Representación, Empoderamiento, Financiamiento adecuado y Vías hacia la educación superior. Este marco nació tras años de diálogo, investigación y colaboración con familias, estudiantes y docentes de todo el estado, con la intención de guiar una transformación profunda en el sistema educativo público.

Carolina del Norte cuenta con una población estudiantil latina que supera el 20% de la matrícula total en los sistemas escolares K–12, una cifra que resalta la necesidad de políticas que reflejen la diversidad cultural y promuevan la inclusión. “Las prioridades políticas de LatinxEd son un llamado colectivo a la acción. Traducen las aspiraciones y experiencias de las familias latinas en una visión compartida para construir sistemas educativos más justos y representativos”, señaló Elaine Utin, cofundadora y directora ejecutiva de la organización.

El encuentro reunió a representantes de 37 condados de Carolina del Norte, quienes participaron en paneles, talleres y sesiones interactivas que abordaron temas como el acceso a la universidad, la formación docente con perspectiva intercultural, la equidad en la asignación de recursos y el desarrollo de currículos inclusivos. Cada espacio fomentó la colaboración entre educadores, líderes comunitarios y jóvenes comprometidos con el cambio.

Durante el simposio, Utin anunció su decisión de iniciar un proceso de transición fuera del cargo de directora ejecutiva, compartiendo un emotivo mensaje sobre el camino recorrido. “Este trabajo siempre ha sido más grande que una sola persona. LatinxEd fue construido por y para la comunidad, y ese espíritu de colaboración seguirá guiando su futuro”, expresó.

La Mesa Directiva de LatinxEd liderará la transición con el compromiso de mantener la continuidad de los programas y la fidelidad a los valores de la organización.

