Lanzan programa para reducir drásticamente los precios de medicamentos

Washington.- Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron el lanzamiento de la iniciativa GENErating cost Reductions fOr U.S. (GENEROUS) Medicaid Model, un programa diseñado para reducir el gasto en medicamentos de Medicaid, mejorar el acceso a tratamientos cruciales y beneficiar al contribuyente estadounidense.

En un comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU, indicó que el modelo GENEROUS permitirá a los programas estatales de Medicaid participantes comprar medicamentos a precios alineados con los pagados en ciertos países desarrollados.

En este sentido, señalaron que de esta manera, «los estadounidenses podrán beneficiarse de precios más justos y competitivos”.

President Trump is once again taking action to SLASH drug prices for Americans, now for GLP-1s. 🇺🇸 "We're bringing down drug prices to levels no one thought was possible." pic.twitter.com/xKy9L0Mn4F — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2025

Buscan el acceso de medicamentos más asequibles

Al respecto, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., afirmó que “gracias al liderazgo del presidente Trump y la audaz dirección del Dr. Oz en CMS, estamos ampliando el acceso a medicamentos asequibles para millones de estadounidenses.»

Por otro lado, señalaron sobre la necesidad de reforma es urgente, ya que el gasto total en medicamentos recetados en Medicaid superó los $100 mil millones en 2024. El modelo, que se lanzará en 2026, permitirá a CMS negociar directamente con los fabricantes participantes para obtener precios más bajos.

Asimismo, el Administrador de CMS, Dr. Mehmet Oz, indicó que el modelo asegurará que los programas estatales paguen un «precio justo y razonable,» preservando fondos para los ciudadanos más vulnerables.

Por último, señalaron que la iniciativa busca que los precios de Medicaid sean «a la par con los de otras naciones desarrolladas.» CMS invitará a fabricantes y agencias estatales de Medicaid a expresar su interés en participar en el programa piloto.

