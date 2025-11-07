Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 1100 Central Ave. en Eastway Division.

El jueves 6 de noviembre, poco después de las 9:00 p.m., agentes respondieron a una llamada por homicidio en la cuadra 1100 Central Ave. Al llegar, encontraron a una víctima con aparentes traumatismos. Los agentes confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación Criminal se encargó de procesar la escena y recoger pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CFD) también acudieron para prestar asistencia.

La investigación de este caso está activa y en curso. A medida que se obtenga más información, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Wallace es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251106-2111-01.

