Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 800 Farmhurst Drive en Steele Creek Division, tras confirmarse la muerte de un feto tras caso de violencia doméstica.

El domingo 2 de noviembre, agentes respondieron a una llamada por violencia doméstica en la cuadra 800 Farmhurst Drive. Al llegar, encontraron a una mujer que declaró haber sido agredida físicamente por su novio. La víctima se negó a ser trasladada al hospital. Los agentes obtuvieron órdenes de arresto contra Arnold Noe Santos Deras, de 21 años de edad, por agresión a una mujer, delito menor de violencia doméstica y agresión a un feto.

Lee también: Cirujanos lograron con éxito la primera cirugía cerebral en un feto

El lunes 3 de noviembre, los detectives de la Unidad de Homicidios fueron contactados por el médico forense del condado Mecklenburg, quien les notificó que la víctima había recibido atención médica en un hospital local, donde dio a luz a un feto muerto de 15 semanas de gestación. Los detectives iniciaron una investigación.

El jueves 6 de noviembre, Santos Deras se entregó a Eastway División del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Fue interrogado por detectives y posteriormente puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg, donde se le imputaron los siguientes cargos:

Allanamiento de morada

Agresión a una mujer

Delito menor de violencia doméstica

Agresión a un niño por nacer

Agresión por estrangulamiento

Asesinato de un niño por nacer

La investigación de este caso está activa y en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective McCall es el detective principal asignado a este caso.

Lee también: La mayoría de los niños expuestos al plomo no presentan síntomas

El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251102-2153-03.

Video: ¿Qué hacer si es víctima de violencia doméstica?