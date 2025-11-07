Denuncian que cierre del Gobierno es una «catástrofe» para el transporte aéreo

Washington.- La Casa Blanca, reveló que líderes políticos han criticado duramente el actual cierre del gobierno, calificándolo como una «brazen, demented betrayal» del pueblo estadounidense que se extiende por 38 días.

En un comunicado, indicaron que la crítica se intensifica ante la inminente aplicación de restricciones de seguridad por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), que amenazan con interrumpir vuelos durante la temporada festiva, incluyendo viajes médicos y de Acción de Gracias.

Viajeros expresaron su preocupación

Destacaron que se acusa a los demócratas de prolongar la crisis, infligiendo una «catástrofe provocada por el hombre» a los ciudadanos.

Por otro lado, dieron a conocer testimonios de viajeros afectados, quienes han expresado su profunda frustración y preocupación por la continuidad de la paralización.

Las Vegas (Nevada): Un viajero expresó gran preocupación por la situación, mientras se señala que los senadores por Nevada han votado repetidamente para mantener el cierre.

Detroit (Michigan): Un ciudadano comentó: «Estoy un poco preocupado porque se supone que debo volar a ver a mi madre en Acción de Gracias y no veo que esto termine.»

Minneapolis-St. Paul (Minnesota): Un viajero manifestó estar «extremadamente nervioso» por tener que asistir a una cita médica crucial.

Nueva Jersey: Un viajero afirmó: «No es solo el público viajero, sino que está afectando a toda la economía, ¡y ustedes tienen la culpa!»

En este sentido, destacaron que los testimonios subrayan la presión sobre la vida cotidiana, la economía y la salud de los estadounidenses causada por la disputa política en Washington.

