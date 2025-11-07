Charlotte, NC.- Las calles de Uptown volverán a llenarse de color, música y alegría con el esperado Desfile de la Víspera del Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más queridas de Carolina del Norte. Este año, el evento cumple 79 años de historia, consolidándose como una tradición que une a generaciones bajo el espíritu festivo y comunitario de las fiestas.

Lo que comenzó en 1947 como un pequeño desfile local, hoy se ha transformado en un espectáculo de luces, carrozas, bandas, globos gigantes y artistas, que atrae a miles de espectadores cada año. Familias enteras se reúnen en el corazón de la ciudad para vivir lo que muchos describen como “la milla más divertida del año”, una experiencia que mezcla nostalgia, emoción y orgullo local.

El desfile, transmitido actualmente a más de un millón de hogares, no solo se ha convertido en un ícono de Charlotte, sino también en un motor de unión social y cultural. En 2013, el futuro del evento estuvo en riesgo cuando perdió su patrocinio principal. Sin embargo, Novant Health rescató la tradición al asumir el liderazgo del evento, que desde entonces lleva su nombre. Aquella 67ª edición marcó un renacimiento con más de 100.000 asistentes presenciales y 180.000 telespectadores, reafirmando la fuerza del espíritu comunitario.

En 2020, la pandemia obligó a reinventar la experiencia en formato virtual, con artistas locales y un recorrido por los momentos más emblemáticos de ediciones pasadas. Un año después, el desfile volvió a las calles con más fuerza que nunca, celebrando su 75.º aniversario bajo un formato nocturno que maravilló al público con un despliegue de luces y creatividad.

Desde entonces, las ediciones de 2022, 2023 y 2024 mantuvieron esa esencia luminosa y vibrante, atrayendo a visitantes de distintas ciudades del país. Este año, el 26 de noviembre de 2025, el desfile promete superar todas las expectativas con nuevas carrozas, más presentaciones en vivo y una energía que contagiará a toda la comunidad.

El Desfile de Acción de Gracias de Novant Health sigue creciendo como símbolo de gratitud, alegría y tradición. Una cita imperdible que, año tras año, recuerda que la felicidad también puede medirse en una milla repleta de sonrisas.

