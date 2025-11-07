Washington.- La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció un éxito rotundo en su campaña de reclutamiento de «Homeland Defenders» (Defensores de la Patria), recibiendo más de 35.000 solicitudes desde su inicio el 30 de septiembre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado destacó que esta cifra marca el mayor número de solicitudes para cualquier posición en la historia de la agencia.

De la misma manera, USCIS atribuye este éxito a su agresiva campaña en redes sociales, que busca atraer a ciudadanos comprometidos con los principios de «America-first» para restaurar la integridad del sistema migratorio tras lo que denominan «cuatro años de caos fronterizo» de la administración anterior.

Por otro lado, señalaron que la agencia está eliminando trámites burocráticos para contratar rápidamente a «patriotas fieramente dedicados» que servirán en la primera línea de la defensa, identificando a terroristas, extranjeros con antecedentes criminales y otros actores malintencionados.

Han emitido cientos de ofertas de empleo

Al respecto, el Director de USCIS, Joseph Edlow, expresó que «la Campaña Defensores de la Patria ya ha sido un tremendo éxito y ha resonado con el pueblo estadounidense”

“Estos candidatos no solo están solicitando un trabajo, sino que están solicitando para salvaguardar nuestros valores y defender nuestra patria”, acotó.

Por último, indicaron que USCIS ha emitido ya cientos de ofertas de empleo. Los «Homeland Defenders» pueden ser elegibles para bonos de hasta $50.000, reembolso de préstamos estudiantiles y opciones de trabajo flexible, buscando atraer rápidamente a veteranos y exfuncionarios de la ley. La agencia tiene la capacidad de hacer ofertas de trabajo «en el momento» en ferias de empleo.

