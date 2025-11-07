Bad Bunny lidera las categorías centrales a los Premios Grammy

Los Ángeles.- La Academia de la Grabación, bajo la dirección de su director ejecutivo Harvey Mason Jr., dio inicio el viernes 7 de noviembre al proceso de votación de los prestigiosos Premios Grammy.

En un comunicado se pudo conocer la lista de los nominados, en donde revela una fuerte presencia latina, con el puertorriqueño Bad Bunny figurando prominentemente en las categorías de mayor relevancia.

La ceremonia anual, que reconoce la excelencia musical publicada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Compite por mejor álbum del año

Asimismo, es de mencionar que el fenómeno global Bad Bunny se posiciona como uno de los principales nominados en las tres categorías más importantes de la noche.

Su producción “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” compite por Álbum del Año. Además, el artista boricua está nominado en Grabación del Año y Canción del Año por su tema “DtMF”.

Otros Contendientes en las Categorías Centrales: Bad Bunny compite en Álbum del Año contra figuras de la talla de Justin Bieber (“SWAG”), Sabrina Carpenter (“Man’s Best Friend”), Kendrick Lamar (“GNX”) y Lady Gaga (“Mayhem”), entre otros.

En las categorías de Grabación del Año y Canción del Año, los rivales clave incluyen a Sabrina Carpenter (“Manchild”), Lady Gaga (“Abracadabra”), Billie Eilish (“WILDFLOWER”) y el dúo Kendrick Lamar w/ SZA (“luther”).

Por otro lado, también dieron a conocer menciones destacadas por género:

Por último, señalaron que las nominaciones confirman una vez más la diversidad del panorama musical global. La ceremonia del 1 de febrero revelará a los ganadores de las 95 categorías en competencia.

