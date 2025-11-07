Arranca la votación global de los Premios The Best FIFA 2025

Zúrich.- La FIFA anunció que ha abierto el proceso de votación para los Premios The Best FIFA Football Awards™ 2025, una décima edición que busca reconocer a las figuras más destacadas de un año futbolístico notable, cuyo punto culminante fue el exitoso nuevo Mundial de Clubes FIFA™ en Estados Unidos.

En un comunicado dieron a conocer el listado de candidatos en las categorías de Jugador y Jugadora de la FIFA presenta una mezcla de talento global y una fuerte presencia de figuras del fútbol español, reflejando el éxito tanto a nivel de clubes como internacional.

Premio The Best al Jugador de la FIFA: La lista incluye al joven español Lamine Yamal (Barcelona), la estrella francesa Kylian Mbappé (Real Madrid) y el delantero inglés Harry Kane (FC Bayern München). También destacan Pedri (Barcelona), Achraf Hakimi (PSG) y Mohamed Salah (Liverpool).

La categoría está marcada por una fuerte presencia de jugadoras españolas del Barcelona y Arsenal: Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Patri Guijarro y Claudia Pina figuran junto a la inglesa Lauren James (Chelsea) y la francesa Kadidiatou Diani (Olympique Lyonnais).

Destacaron los entrenadores y guardametas

De la misma manera, señalaron que entrenadores y guardametas destacados están:

Entrenador Masculino: El mexicano Javier Aguirre , los españoles Mikel Arteta y Luis Enrique , y el alemán Hansi Flick compiten por el galardón. Guardameta Masculino: La terna incluye a David Raya (Arsenal), Thibaut Courtois (Real Madrid) y el campeón mundial Emiliano Martínez (Aston Villa).



En este sentido, la FIFA ha solicitado la participación de la comunidad futbolística mundial para seleccionar a los ganadores. La votación oficial arrancó el jueves 6 de noviembre, y finaliza el 28 de noviembre.

El sistema de voto ponderado para elegir a los galardonados tiene el mismo peso electoral (25% cada uno) para cuatro grupos clave: Entrenadores de Selecciones Nacionales, Capitanes de Selecciones Nacionales, Periodistas Especializados y Aficionados registrados en FIFA.com.

De la misma manera, destacaron que la gala también seleccionará a los jugadores de los once ideales de la FIFA (masculino y femenino), y al ganador del Premio a la Afición de la FIFA, donde compiten los aficionados de Zakho, el argentino Alejandro Ciganotto, y el póstumo Manolo el del Bombo.

Por último, la FIFA invita a todos los aficionados a participar en el proceso y honrar a quienes han llevado el deporte a nuevas cimas durante el último año.

