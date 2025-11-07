Anuncian reducción gradual de vuelos para mantener la seguridad aérea en EE.UU.

Washington.- El Secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy, y el Administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, delinearon una serie de «acciones proactivas» destinadas a mantener los más altos estándares de seguridad en el espacio aéreo nacional.

A través de un comunicado, publicado en las redes sociales, indicaron que estas medidas incluyen una reducción temporal del 10% en los vuelos de 40 aeropuertos de alto tráfico en todo el país.

Duffy, destacó que la acción se toma en respuesta al aumento de la tensión y el riesgo en el sistema de tráfico aéreo. Desde que comenzó el cierre parcial del gobierno, el personal de control de tráfico aéreo ha estado trabajando sin recibir sueldo, lo que ha generado informes de tensión en el sistema tanto por parte de los pilotos como de los controladores.

.@USDOT has many responsibilities, but our number one job is safety. This isn’t about politics – it’s about assessing the data and alleviating building risk in the system as controllers continue working without pay. It’s safe to fly today, tomorrow, and the day after because… pic.twitter.com/YRrq5sdy4T — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 7, 2025

Detallan el plan de reducción de capacidad de vuelos

Por otro lado, las autoridades detallaron que la reducción de vuelos no es inmediata, sino gradual:

4% de reducción: Entra en vigor este viernes, 7 de noviembre.

Entra en vigor este viernes, 7 de noviembre. 6% de reducción: A partir del lunes, 11 de noviembre.

A partir del lunes, 11 de noviembre. 8% de reducción: A partir del miércoles, 13 de noviembre.

A partir del miércoles, 13 de noviembre. 10% de reducción total: A partir del jueves, 14 de noviembre.

Por otro lado, Duffy enfatizó que la decisión es apolítica y se basa estrictamente en la seguridad. «Nuestro trabajo número uno es la seguridad. Esto no es política, se trata de evaluar los datos y aliviar el riesgo que se acumula en el sistema mientras los controladores continúan trabajando sin paga”, afirmó Duffy.

Mientras que el Administrador de la FAA, Bryan Bedford, coincidió que «estamos viendo señales de tensión en el sistema, por lo que estamos reduciendo proactivamente el número de vuelos para asegurar que el pueblo estadounidense pueda seguir volando de forma segura.»

Medidas Adicionales de la FAA: Las acciones se basan en una revisión de los datos de seguridad de la aviación, incluyendo informes confidenciales de pilotos y controladores. Además de la reducción de vuelos, la FAA tomará medidas para:

Prohibir algunas aproximaciones de reglas de vuelo visual (VFR) en instalaciones con problemas de personal.

algunas aproximaciones de reglas de vuelo visual (VFR) en instalaciones con problemas de personal. Limitar los lanzamientos comerciales al espacio a horas de menor actividad, prohibiéndolos entre las 11:01 a.m. y las 2:59 p.m. UTC.

los lanzamientos comerciales al espacio a horas de menor actividad, prohibiéndolos entre las 11:01 a.m. y las 2:59 p.m. UTC. Prohibir saltos en paracaídas y vuelos fotográficos cerca de instalaciones con déficit de personal.

