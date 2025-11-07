“Este triunfo representa la fuerza de una comunidad que avanza unida”, señaló Santana al celebrar su elección. Su logro fue ampliamente reconocido por organizaciones como LatinxEd y la Latin American Coalition, que resaltaron la importancia del liderazgo latino en los espacios de decisión pública.

Su lado más humano

Alvarys Santana tiene 33 años de edad, es hija de inmigrantes dominicanos. La crió su abuela, una señora ya entrada de edad y sola, que para ella representa la fuerza, la resiliencia y el compromiso de la comunidad latina: «Eso siempre creó amor y honor», en ella, lo que la inspira de la lucha de las mujeres.

Santana contó en exclusiva desde Concord, para «Progreso Hispano News» que sus primeros títulos son ser madre y esposa, pero que ahora, tendrá como pionera latina en el Concejo de Concord la oportunidad de marcar un precedente para su comunidad.

Además, esta joven política, también es escritora de cinco libros dirigidos a niños. Confesó que la inspiración era que los niños se vieran representados en esos personajes, para aquellos pequeños que siendo diferentes, se sintieran grandes; esto inspirada en un familiar que presentaba ciertas habilidades y que quiso resaltar como especiales.

Al hablar de los jóvenes, considera que hoy en día pueden cambiar el futuro con los recursos que cuentan en la actualidad. Aquellos que «hoy tengan la oportunidad de estar en donde antes no han estado, le darán la oportunidad de llegar adonde otros no han llegado», enfatizó.

Alvarys, a su vez, busca que Concord crezca junto a su gente, no a costa de ella. Con una visión inclusiva y humana, promueve oportunidades equitativas, participación ciudadana y un gobierno cercano que escuche y trabaje por todos, de acuerdo a lo que describe en sus redes sociales.

A su vez, Santana recordó que trabajará conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Económico para impulsar a los negocios existentes que aún no han tenido la oportunidad de crecer. “Estamos abriendo las puertas a todos los que deseen emprender… habrá oportunidades para todos”, afirmó. Además, invitó a la comunidad a comunicarse con ella a través de su correo electrónico y redes sociales para mantenerse informados y participar en las iniciativas locales.

La jornada del 4 de noviembre de 2025 dejó una huella imborrable. Cada victoria, especialmente la de Alvarys Santana, simboliza el avance de una generación de líderes comprometidos con el cambio, la representación y la construcción de una Carolina del Norte más diversa e inclusiva.

Finalmente, Santana destacó con relación a ser la primera latina en este cargo que: «Aparte de ser un honor creo que éste es el tiempo de enseñarle a todo el mundo que los latinos somos inteligentes, trabajadores, innovadores y que no estamos en esta país para cometer algún daño y que de verdad queremos formar parte de la comunidad, y que estamos aquí para ayudar, no para dañar cualquier cosa que diga las redes, la televisión», finalizó.

Video: Alvarys Santana una voz latina para el futuro de Concord