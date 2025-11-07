58.ª Feria Anual de Navidad del Sur

Charlotte, NC.- ¡La 58ª edición anual del Southern Christmas Show regresa al Park Expo and Conference Center del jueves 13 al domingo 23 de noviembre de 2025 con el tema del Taller de Santa Claus!

¡Vive la experiencia del Taller de Santa, repleto de recuerdos entrañables, luces centelleantes y espíritu navideño! Compra artículos de más de 400 vendedores navideños, y un tercio de la feria está dedicada a la artesanía. Explora deslumbrantes habitaciones de diseño, el Callejón de los Árboles de Navidad, el Casco Antiguo y concursos de decoración que te inspirarán para decorar tu hogar estas fiestas.

Además ¡No se pierda las actuaciones festivas en el escenario LeafFilter Entertainment, las búsquedas del tesoro con Tiny Trains y, por supuesto, una visita a Papá Noel!

Diversión para todas las edades en el evento de compras de la temporada. Puede obtener más información aquí.