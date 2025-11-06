Verizon y David Beckham lanzan sorteo de acceso exclusivo al Mundial 2026

Miami.- Como parte de la iniciativa «Ultimate Access a la Copa Mundial de la FIFA 26™», Verizon y la estrella del fútbol David Beckham inauguraron el primer Sorteo de «Golden Ticket» para sus clientes actuales y nuevos.

En una nota de prensa, se conoció que este concurso otorga una posibilidad excepcional de ganar acceso sin igual a los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Explicaron que los participantes tienen la oportunidad de ganar cientos de «Golden Tickets» que proporcionan acceso exclusivo al campo (pitchside) para presenciar una porción del partido justo al lado de la cancha, acercando a los aficionados a la acción como nunca antes.

Compromiso del patrocinador y detalles del sorteo

De la misma manera, destacaron que Verizon, en su rol de patrocinador oficial de servicios de telecomunicaciones del evento, tiene el compromiso de acercar a sus clientes al Mundial. El sorteo es una oportunidad única que se ofrece a través de «Verizon Access», un programa que brinda a sus clientes experiencias exclusivas.

En este sentido, destacaron que el periodo para participar en el sorteo se extiende desde el 6 hasta el 20 de noviembre. La inscripción se realiza exclusivamente a través de la sección Verizon Access en la aplicación My Verizon. Los no clientes que cambien su servicio a Verizon aún tienen tiempo de calificar para la oportunidad de ganar.

