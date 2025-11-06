viernes, noviembre 7, 2025
Trump exalta logros económicos y critica a los demócratas y comunistas

Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Miami.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseveró que su administración ha logrado «recuperar la autonomía» y está transitando por la «época de oro de su economía«.

Estas declaraciones las ofreció en su discurso en el American Business Forum en Miami, el mandatario combinó un balance de logros, duras críticas a sus oponentes demócratas y promesas de futuro crecimiento.

De la misma manera, Trump celebró un «resurgimiento económico inigualable», destacando la cifra de «$18 billones de dólares en inversiones» en sus primeros nueve meses y proyectando alcanzar «$21 billones» antes de que finalice su periodo.

“»Desde que asumí el cargo, los salarios del obrero de fábrica promedio han aumentado 1.300 dólares, los de los trabajadores de la construcción 2.200 dólares y los de los mineros casi 5.000 dólares solo este año”, destacó Trump.

Criticó a los demócratas y comunistas de EE.UU.

Por otro lado, Trump afirmó “que los comunistas, marxistas, socialistas y globalistas tuvieron su oportunidad, y no consiguieron más que un desastre… su día ha terminado, su poder se ha roto y su tiempo ha acabado. La Edad de Oro de Estados Unidos ha comenzado y esto es solo el principio”.

Por último, acusó a la oposición de «haber hundido al país» y de promover «políticas de gasto desmedido». Además volvió a criticar a los demócratas de haber «instaurado a un comunista como alcalde de Nueva York», en referencia al triunfo de Zohran Mamdani, un demócrata socialista.

Terminó afirmando que «Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo instaurado en Nueva York», y sentenció que la elección a la que se enfrentan los estadounidenses es entre «sentido común o comunismo«.

