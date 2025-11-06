viernes, noviembre 7, 2025
Solicitan la cancelación de vuelos por ausentismo de controladores en EE.UU.

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @USDOTRapid
Maria Gabriela Perez

Washington .- El gobierno de Donald Trump anunció  que pedirán a las líneas aéreas que inicien la suspensión de viajes aéreos a partir del viernes 7 de noviembre.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida tiene como objetivo «disminuir la tensión» sobre el sistema de control de tráfico, el cual es una de las áreas con una notable tasa de inasistencia a causa del cierre administrativo.

Al respecto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó a través de varios medios de comunicación que esta medida restrictiva busca reducir la capacidad de vuelo en un 10% en 40 de los aeropuertos más activos del país.

Explicó que la necesidad de 2.000 controladores aéreos adicionales hace imperativo «disminuir la carga de trabajo» mediante un menor número de operaciones aéreas que los equipos deben supervisar.

«Es posible que se produzcan retrasos o cancelaciones de vuelos. Nuestra máxima prioridad es que, cuando los estadounidenses vuelen, lleguen a su destino sanos y salvos», afirmó.

La reducción tiene como prioridad la seguridad

Es de recordar, que desde el 1 de octubre, miles de empleados federales se encuentran en desempleo forzoso, mientras que centenares de miles continúan sus labores sin percibir su salario hasta que la controversia presupuestaria finalice. Más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad están en este último conjunto, lo que ha propiciado que algunos opten por no presentarse a trabajar tras varias semanas sin cobrar.

Por último, Duffy en sus redes sociales detalló que las demoras y cancelaciones se basarán en la asistencia del personal y que la reducción del 10% tiene como prioridad la seguridad y la puntualidad de los vuelos.

Lamentó no poder remunerar a los controladores debido a que «el Congreso ha declarado que no hay fondos«. Por último, exhortó a los demócratas a «sentarse, resolver el problema y dejar de usar al pueblo estadounidense como rehén«.

