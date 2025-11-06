Solicitan la cancelación de vuelos por ausentismo de controladores en EE.UU.

Washington .- El gobierno de Donald Trump anunció que pedirán a las líneas aéreas que inicien la suspensión de viajes aéreos a partir del viernes 7 de noviembre.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida tiene como objetivo «disminuir la tensión» sobre el sistema de control de tráfico, el cual es una de las áreas con una notable tasa de inasistencia a causa del cierre administrativo.

🚨@USDOT is initiating a 10% reduction in capacity at 40 major airports. This data-based decision is designed to alleviate pressure on our air traffic controllers required to keep the skies safe. pic.twitter.com/9J9fCw84MA — USDOT Rapid Response (@USDOTRapid) November 5, 2025

Al respecto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó a través de varios medios de comunicación que esta medida restrictiva busca reducir la capacidad de vuelo en un 10% en 40 de los aeropuertos más activos del país.

We are assessing the risk in the airspace. Delays and cancellations will be based on which controllers are coming to work. Reducing 10% of flight volume will reduce the pressure on controllers, while prioritizing safety, and getting more flights out on time. pic.twitter.com/AbMyfyJCV0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 6, 2025

Explicó que la necesidad de 2.000 controladores aéreos adicionales hace imperativo «disminuir la carga de trabajo» mediante un menor número de operaciones aéreas que los equipos deben supervisar.

«Es posible que se produzcan retrasos o cancelaciones de vuelos. Nuestra máxima prioridad es que, cuando los estadounidenses vuelen, lleguen a su destino sanos y salvos», afirmó.

There may be flight delays or cancellations. Our top priority is that when Americans fly, they will make it to their destination safely because @USDOT and the @FAANews have done their work. pic.twitter.com/1uDsFr5HDL — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 5, 2025

La reducción tiene como prioridad la seguridad

Es de recordar, que desde el 1 de octubre, miles de empleados federales se encuentran en desempleo forzoso, mientras que centenares de miles continúan sus labores sin percibir su salario hasta que la controversia presupuestaria finalice. Más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad están en este último conjunto, lo que ha propiciado que algunos opten por no presentarse a trabajar tras varias semanas sin cobrar.

Ver más: Aeropuerto de Kentucky retoma operaciones tras el accidente aéreo

Por último, Duffy en sus redes sociales detalló que las demoras y cancelaciones se basarán en la asistencia del personal y que la reducción del 10% tiene como prioridad la seguridad y la puntualidad de los vuelos.

I don’t have access to money to pay air traffic controllers during this shutdown. Congress has said there is no money. I’d love to pay them, but I can’t. My message to Democrats is to sit down, figure it out, and not hold the American people hostage- especially when they want to… pic.twitter.com/up2peizyZn — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 6, 2025

Lamentó no poder remunerar a los controladores debido a que «el Congreso ha declarado que no hay fondos«. Por último, exhortó a los demócratas a «sentarse, resolver el problema y dejar de usar al pueblo estadounidense como rehén«.

Video: “Reabrir Jail North es responsabilidad del Estado”