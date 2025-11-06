Raleigh, NC.- Según la ley estatal, los funcionarios electorales deben publicar el número de votos provisionales emitidos por método de votación en cada condado de Carolina del Norte antes del mediodía del segundo día posterior a cada elección. [ Requisitos para la votación provisional (NCGS § 163-166.11(5)) ]

El PDF del siguiente enlace muestra el número de votos provisionales emitidos en cada condado por método de votación durante las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2025.

Lea: Número de votos provisionales emitidos por condado y método de votación para las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2025 (PDF) .

Un votante puede emitir un voto provisional cuando su nombre no figura en el padrón electoral del lugar de votación o surgen dudas sobre su elegibilidad para votar o sobre si puede votar por una opción en particular. El votante provisional completa una solicitud, que incluye información que la junta electoral del condado puede usar para verificar su elegibilidad.

Lee también: 10 consejos para los votantes el día de las elecciones

Un votante que acude en persona también emitirá un voto provisional si no puede presentar una identificación con foto válida al votar. El votante emitirá un voto provisional y hará una de las siguientes cosas:

Deberán regresar a la oficina de la junta electoral de su condado con su identificación con foto antes del mediodía del tercer día después de las elecciones, o

Complete el formulario de excepción de identificación con foto

Para los votantes elegibles que completen un Formulario de Excepción de Identificación con Foto, la boleta provisional se contará a menos que la junta electoral del condado determine por unanimidad que la información en el Formulario de Excepción de Identificación con Foto es falsa.

Tras la jornada electoral, cada junta electoral del condado se reúne antes de certificar los resultados para decidir sobre la aprobación o el rechazo de los votos provisionales. Si la junta determina que el votante cumple los requisitos, el voto provisional se contabiliza. Si el votante cumple los requisitos para algunas candidaturas pero no para otras, solo se contabilizarán los votos para los que sí cumple los requisitos. Estos votos se añadirán a los resultados durante el escrutinio posterior a la jornada electoral.

Los resultados no oficiales de las elecciones municipales de noviembre de 2025 están disponibles en el Panel de Resultados Electorales . El escrutinio del condado se llevará a cabo en las juntas electorales del condado el 11 de noviembre.

