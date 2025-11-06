ICE logró la detención de mil 500 migrantes indocumentados en Texas

Houston.- Agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston ejecutaron una operación de 10 días al sureste de Texas, en donde lograron el arresto de mil 505 migrantes indocumentados.

En un comunicado, indicaron que la mayoría de los detenidos tenían presuntamente antecedentes penales, así como también otros eran miembros de pandillas transnacionales y fugitivos internacionales.

Explicaron además que esta cifra de aprehensiones en tan solo 10 días casi duplicó el número de arrestos logrados en una operación de una semana previa (822 detenidos en agosto) y triplicó los resultados de otra realizada en febrero-marzo (543 arrestos).

Ver más: Más de 20 migrantes indocumentados arrestados en un astillero de Luisiana

Un balance de criminalidad: delitos graves y capturas específicas

En el comunicado, detallaron que entre los 1.505 detenidos se identificaron 17 pandilleros documentados, 40 delincuentes con delitos mayores, un homicida convicto, y 13 depredadores sexuales.

Asimismo, destacaron que en la lista de infracciones penales abarcó 115 incidentes de agresión con agravantes, 142 casos de conducción bajo influencia (DWI), 55 delitos relacionados con drogas, y 255 extranjeros que reingresaron ilegalmente al país tras haber sido deportados.

Al respecto, Bret Bradford, director de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE, enfatizó el riesgo que corren sus agentes debido a la «propagación de retórica política violenta«.

Sin embargo, subrayó que continúan «arriesgando sus vidas» para capturar a «extranjeros ilegales peligrosos» y «criminales violentos que amenazan la seguridad pública». Bradford aseguró que los esfuerzos del operativo han salvado vidas y evitado «innumerables» sufrimientos en Houston.

Casos Destacados de Detenidos

El comunicado detalla la captura de varios individuos de alta peligrosidad, entre ellos:

Selvin Joel Lara Diaz (35 años, Honduras), un pandillero de la Mexican Mafia y depredador de menores deportado previamente , condenado por violar y embarazar a su hermana menor , y requerido por homicidio en su país . Fue encontrado escondido en la trastienda de una tienda de comestibles.

(35 años, Honduras), un y , , y . Fue en la trastienda de una tienda de comestibles. Marlon Odir Gomez Hernandez (29 años, El Salvador), presunto miembro de la MS-13 y fugitivo por extorsión agravada . Fue detenido en una lavandería tras intentar escapar por el techo .

(29 años, El Salvador), y por . Fue en una lavandería tras . Salvador Ramirez-Carrillo (46 años, México), deportado en cuatro ocasiones y miembro de la pandilla Paisas, condenado por agresión con arma mortal y evadir el arresto con un vehículo.

Video: Cambio en las VISAS U