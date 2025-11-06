viernes, noviembre 7, 2025
Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez sale en libertad luego de cuatro años de cárcel

Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez sale en libertad luego de cuatro años de cárcel
Foto: Cortesía X @JeanineAnez
Maria Gabriela Perez

La Paz.- La ex presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez abandonó la prisión el  jueves 6 de noviembre, tras permanecer encarcelada por cuatro años y ocho meses.

Medios de comunicación indicaron que la medida de libertad se da luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) invalidara la sentencia a diez años en su contra y dispusiera su excarcelación.

Asimismo, a través de varios videos, se pudo observar que Áñez salió de la cárcel con la bandera boliviana en mano y acompañada por sus hijos.

Agradeció al Tribunal Supremo de Justicia

En sus primeras declaraciones, la exmandataria reafirmó que en 2019 «jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral», y sostuvo que nunca se arrepentirá de haber «servido a la patria».

Es de mencionar, que a las afueras de la cárcel estuvieron seguidores de la expresidenta con banderas de Bolivia, quienes aplaudieron cuando Áñez salió del centro de reclusión.

Añez, en sus redes sociales indicó el miércoles 5 de noviembre que “agradezco al Tribunal Supremo de Justicia por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”.

“Siento profunda emoción de abrazar mi libertad con mis hijos, mi familia, mis abogados y quienes no me abandonaron nunca”, destacó.

